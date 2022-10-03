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Netflix планує придбати великий пакет українських фільмів

На стрімінгу мають з’явитися 14 нових українських стрічок.

Netflix планує придбати великий пакет українських фільмів
Фото: EPA/UPG

На стримінговій платформі Netflix можуть зʼявитися до 14 українських фільмів, серед яких "Снайпер. Білий ворон", "Скажене весілля", "Велика прогулянка" та "Найкращі вихідні". Про це повідомляє Forbes.ua з посиланням на джерела в компанії. Перемовини про продаж ідуть із групою компаній Film.ua Group.

Нагадаємо, стримінгова платформа Netflix стала доступною в Україні у 2016 році. До 2021 року з українських фільмів на платформі були дві частини "Слуги народу" студії "Квартал 95", документальний фільм "Зима у вогні" та стрічка "Носоріг" Олега Сенцова. У 2021-му користувачі отримали можливість використовувати інтерфейс та слухати дубляж українською. До кінця 2022-го компанія планує відкрити офіс у Варшаві, який керуватиме контентом сервісу в країнах Центральної та Східної Європи, зокрема в Україні. Netflix уже почав пошук працівників, які розмовляють українською. У вересні 2022 року на стримінговій платформі з’явилися три нові українські фільми ("Дике поле", "Бурштинові копи" та "Зустріч однокласників"), доступні для перегляду на території України.

Netflix також підтримує українське кіновиробництво. В межах грантової програми від стримінгу 48 українських команд отримають по 15 000 доларів на розробку сценаріїв, а також можливість проконсультуватись із міжнародними експертами галузі.

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