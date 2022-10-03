Netflix планує придбати великий пакет українських фільмів

На стримінговій платформі Netflix можуть зʼявитися до 14 українських фільмів, серед яких "Снайпер. Білий ворон", "Скажене весілля", "Велика прогулянка" та "Найкращі вихідні". Про це повідомляє Forbes.ua з посиланням на джерела в компанії. Перемовини про продаж ідуть із групою компаній Film.ua Group.

Нагадаємо, стримінгова платформа Netflix стала доступною в Україні у 2016 році. До 2021 року з українських фільмів на платформі були дві частини "Слуги народу" студії "Квартал 95", документальний фільм "Зима у вогні" та стрічка "Носоріг" Олега Сенцова. У 2021-му користувачі отримали можливість використовувати інтерфейс та слухати дубляж українською. До кінця 2022-го компанія планує відкрити офіс у Варшаві, який керуватиме контентом сервісу в країнах Центральної та Східної Європи, зокрема в Україні. Netflix уже почав пошук працівників, які розмовляють українською. У вересні 2022 року на стримінговій платформі з’явилися три нові українські фільми ("Дике поле", "Бурштинові копи" та "Зустріч однокласників"), доступні для перегляду на території України.

Netflix також підтримує українське кіновиробництво. В межах грантової програми від стримінгу 48 українських команд отримають по 15 000 доларів на розробку сценаріїв, а також можливість проконсультуватись із міжнародними експертами галузі.