«Нерукостислі»: як сексисти втрачають аудиторію і прибуток або чого нас вчить історія очільника Yakaboo

Очільник однієї з найбільших в Україні інтернет-книгарень дозволив собі зневажливо говорити про жінок під час дискусії «Українська книга: після війни, геть від москви». На запитання про збірний портрет покупця Yakaboo він відповів: « Більше купують жінки. Ну, як завжди витрачаючи кошти, які заробляли чоловіки ».

« Сама заробляю на книжки — отже перестаю бути клієнткою Yakaboo », - написала одна коментаторка Фейсбук після сексиського жарту керівника Yakaboo Івана Богдана.

Фото: facebook Іван Богдан

Після цієї фрази директора Yakaboo, український сегмент Фейсбук вибухнув справедливим обуренням та іронією:

«Ми не читаємо, ми ж жінки. Ми просимо почитати нам наших чоловіків. Ми не вміємо ні читати, ні заробляти. Тільки витрачати гроші, які взяли у чоловіків»

«Хотілося б купити, та чоловік грошей не дав...»

«А є список книжок, які можна купити за власно зароблені гроші?»

«Є процент жінок, який бере гроші у чоловіків. Є процент чоловіків, який бере гроші у жінок. Але яка вам взагалі різниця, хто де бере гроші? Коли при тотальній інфляції, безробітті, відсутності проектів та клієнтів, працюючи наднормово, щоб і на їжу було, і на теплий одяг і на тривожні валізки, ядерну і зимову, і на донати армії, виділяєш кілька сотень на омріяну книжку. А тебе обезцінюють: у чоловіка взяла. Просто тому, що жінка. Огидно».

Про реакцію суспільства

Це не перший в Україні випадок, коли чоловік на керівній посаді дозволяє собі печерний сексизм. Ми бачили це неодноразово в спорті, бізнесі, культурі, у висловлюваннях політиків рівня президента.

Сексизм присутній в українському (і не тільки) соціумі у різних формах. Від доброзичливого, мовляв, «жінки ніжні красуні, яким треба народжувати, а не перейматися кар’єрою», до ворожого, що проявляється у відкритій дискримінації жінок, у твердженнях, що вони начебто неповноцінні, дурніші та слабші за чоловіків, некомпетентні та мають нижчий рівень інтелекту. Аналітики Всесвітнього економічного форуму заявляють, що для досягнення глобальної гендерної рівності у світі потрібно ще майже 136 років. Тобто, до викорінення сексизму нам ще копати і копати.

Але спробуємо подивитися на цю ситуацію під іншим кутом. Зараз найголовніше для нас — не просто обурення частини суспільства, а «реакція — дія» на виклик сексизму. Що трапляється у нашему соціумі далі, після привселюдного приниження жінок? Хороша новина в тому, що українське суспільство стало на шлях гендерночутливості: ми бачимо не просто виплеск гніву, за яким послідує забуття історії вже через кілька днів. Жінки і чоловіки вимагають від причетних належної реакції. Вони вказують на зв’язок між цінностями, які сповідує компанія, та її прибутком.

Тобто, такі випадки сексизму стають своєрідним каталізатором до змін у суспільстві.

Фото: Yakaboo

Про реакцію Yakaboo

Реакція Yakaboo у вигляді допису-вибачень на Фейсбуці була своєчасною і важливою. Проте запакованою в обгортку, мовляв, «ми не сексисти, це вам здалося»: «Ми впевнені, Іван Богдан не мав на меті нікого образити, оскільки ніколи не мав упереджень в питаннях гендеру та завжди ставився до жінок з повагою». Авжеж, Іван Богдан ставився до жінок із повагою. В своєму печерному розумінні, що таке повага.

Водночас компанії вистачило мудрості визнати провальний виступ її очільника і усунути його з посади: «У зв’язку з цим ми ухвалили єдине можливе рішення. Іван Богдан відсторонений від управління компанією».

Абсолютно правильний крок. Та чи достатній? Адже на місце Богдана прийде інший “Богдан” і історія буде повторюватися знову і знову.

Щоби цього уникнути, наступним кроком має стати прийняття компанією політики рівності і недискримінації, а також проведення тренінгу для співробітників з питань гендерної рівності.

Проводити навчання краще не дочікуючись подібних інцидентів, але не пізно це зробити й після. Наприклад, у 2018 році американська компанія Starbucks на цілий день закрила всі кав'ярні в Сполучених Штатах для проведення тренінгу з протидії расизму. У заході взяли участь понад 8 тисяч торгових точок і майже 175 тисяч співробітників. Загальнонаціональний тренінг провели через інцидент, який стався у Філадельфії. Тоді співробітники кафе викликали поліцію, щоби вислати двох темношкірих чоловіків, які сиділи в закладі, не зробивши замовлення.

У випадку Yakaboo, належною відповіддю буде не просто усунення очільника компанії, а самоосвіта і просвіта команди та створення і прийняття відповідних політик.

І це ще не все. Далі мають бути зроблені конкретні дії на захист прав жінок. Зокрема, можна передати місячну зарплату СЕО жіночим правозахисним організаціям: наприклад, «Ла Старада-Україна», яка бореться з проблемою гендернозумовленого насильства і торгівлею людьми або «Жіночі перспективи», що допомагає жінкам, які пережили домашнє насильство.

А ще далі можна було б вийти на марш рівності жінок до 8 березня всієї командою з плакатом «Наша покупчиня самостійна і незалежна жінка і ми цим пишаємося!»

Ось це буде достатньою реакцією.

Замість висновків

Важко сказати, чи зробив висновки Іван Богдан, але дуже хочеться, щоби висновки зробили інші керівники і керівниці, які спостерігали за цією ситуацією. Нікому ж не хочеться втрачати роботу, довіру аудиторії та прибутки компанії?

Але є ще одне важливе питання. Що потрібно, аби подібні ситуації не траплялися під час публічних дискусій? Я тут солідарна з моєю колежанкою по цеху Іриною Славінською, продюсеркою Радіо Культура, яка сказала що не так страшний дядько з сексистськими жартами про жінок, як дядько в модераторському кріслі, котрий не робить жодного зауваження своєму спікеру.

Таке мовчання толерує приниження жінок і нормалізує таку поведінку у майбутньому.

Символічно, що дискусія, під час якої трапився сексизм, мала назву «Українська книга: після війни, геть від москви». Думаю, що після війни українська книга, українське книговидання та книгорозповсюдження стануть однозначно чутливішими до вимог толерантності та рівності. А це автоматично означатиме й відхід від російської імперської риторики.