Триєнале "Український зріз" оголосило учасників

Триєнале сучасного мистецтва "Український зріз" оголосило список імен митців та мисткинь, чиї проєкти будуть представлені цьогоріч у Каунасі. Про це повідомила пресслужба заходу.

До списку учасників мистецької експозиції увійшли: Яна Бачинська, Лія Достлєва та Андрій Достлєв, Костянтин Зоркін, Жанна Кадирова, Алевтина Кахідзе, Ніколай Карабінович, Миро Клочко та Анатолій Татаренко, Саша Курмаз, Катя Лібкінд, Катерина Лисовенко, Павло Маков, Сергій Петлюк, В’ячеслав Поляков, Андрій Рачинський та Даніїл Ревковський, FANTASTIC LITTLE SPLASH (Лєра Мальченко та Олександр Ганц), Станіслав Туріна, Володимир Кауфман (проєкт у співпраці з Максимом Мазуром, Сергієм Савченком, Яною Крикун, Наталею Лісовою, Сергієм Радкевичем, Наталкою Шимін).

Учасниками перфомативної програми стали: Юрій Штайда, Наталя Лісова, Володимир Кауфман, Ярина Шумська, Володимир Топій.

Кураторами "Зрізу" є митці Влодко Кауфман та Сергій Петлюк. Кураторка дискусійної частини – Оксана Форостина.

Нагадаємо, у листопаді в Каунасі (Литва) відбудеться п’яте триєнале сучасного українського мистецтва "Український зріз 2022". Під назвою UKRAINE! UNMUTED проєкт представить твори сучасних художників та художниць. Інші складові проєкту – дискусійна програма і тематичне видання.