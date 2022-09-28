Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
СБУ затримала трьох колаборантів на деокупованій Харківщині, зокрема і втікачку-заступницю мера Вовчанська
СБУ затримала трьох колаборантів на деокупованій Харківщині, зокрема і втікачку-заступницю мера Вовчанська
Ультраправі та друзі Путіна. Підсумки виборів в Італії
Ультраправі та друзі Путіна. Підсумки виборів в Італії
Унаслідок обстрілу окупантам Запоріжжя зайнялася пожежа (оновлено)
Унаслідок обстрілу окупантам Запоріжжя зайнялася пожежа (оновлено)
Синдром Щекавиці
Синдром Щекавиці
Роман Костенко: «Увесь світ побачив, що Росію можна бити, і ми всьому світу показали, що Україна може бити»
Роман Костенко: «Увесь світ побачив, що Росію можна бити, і ми всьому світу показали, що Україна може бити»
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Спроможність держслужбовців як передумова успішної Євроінтеграції
Спроможність держслужбовців як передумова успішної Євроінтеграції
Кім і Сєнкевич показали наслідки нічного удару "Смерчем" по самому центру Миколаєва
Кім і Сєнкевич показали наслідки нічного удару "Смерчем" по самому центру Миколаєва
ГоловнаКультура

Триєнале "Український зріз" оголосило учасників

Цьогорічне триєнале сучасного мистецтва пройде в Каунасі.

Триєнале "Український зріз" оголосило учасників

Триєнале сучасного мистецтва "Український зріз" оголосило список імен митців та мисткинь, чиї проєкти будуть представлені цьогоріч у Каунасі. Про це повідомила пресслужба заходу.

До списку учасників мистецької експозиції увійшли: Яна Бачинська, Лія Достлєва та Андрій Достлєв, Костянтин Зоркін, Жанна Кадирова, Алевтина Кахідзе, Ніколай Карабінович, Миро Клочко та Анатолій Татаренко, Саша Курмаз, Катя Лібкінд, Катерина Лисовенко, Павло Маков, Сергій Петлюк, В’ячеслав Поляков, Андрій Рачинський та Даніїл Ревковський, FANTASTIC LITTLE SPLASH (Лєра Мальченко та Олександр Ганц), Станіслав Туріна, Володимир Кауфман (проєкт у співпраці з Максимом Мазуром, Сергієм Савченком, Яною Крикун, Наталею Лісовою, Сергієм Радкевичем, Наталкою Шимін).

Учасниками перфомативної програми стали: Юрій Штайда, Наталя Лісова, Володимир Кауфман, Ярина Шумська, Володимир Топій.

Кураторами "Зрізу" є митці Влодко Кауфман та Сергій Петлюк. Кураторка дискусійної частини – Оксана Форостина.

Нагадаємо, у листопаді в Каунасі (Литва) відбудеться п’яте триєнале сучасного українського мистецтва "Український зріз 2022". Під назвою UKRAINE! UNMUTED проєкт представить твори сучасних художників та художниць. Інші складові проєкту – дискусійна програма і тематичне видання. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також