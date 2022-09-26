Литва поставила Україні 50 бронетранспортерів M113, – Міноборони

Загалом в Україну вже прибуло 50 наданих Литвою бронетранспортерів М113.

Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, пише Delfi.

"Що стосується військової підтримки України, то Литва її підтримувала і підтримуватиме. Нагадаю, що буквально три дні тому наша бронетехніка, яку ми відправили, досягла України, і наразі цій країні передано 50 бронетранспортерів М113", – сказав Анушаускас сьогодні за підсумками засідання Державної ради з оборони.

Міністр також наголосив, що Литва розглядає подальшу можливу підтримку України, консультуючись з партнерами з НАТО. Країна має виконувати свої зобов'язання перед Альянсом для гарантування безпеки військовослужбовців, дислокованих у Литві.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що країна не надаватиме притулку росіянам, які тікають від оголошеної у РФ мобілізації.