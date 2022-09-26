На одній з ділянок був зірваний наступ підрозділу противника.

Миколаївські десантники знищили п’ять одиниць техніки противника: один танк, дві бойові машини піхоти, одну інженерну машину розгородження (ІМР-2) та один бронетранспортер МТ-ЛБ разом із екіпажами.

Про це повідомляють у Telegram Десантно-штурмові війська ЗСУ.

Воїни інженерно-саперного підрозділу 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ Збройних сил України розповідають, як завдяки грамотно встановленим мінно-вибуховим загородженням на одній із ділянок був зірваний наступ підрозділу противника.

Загалом було знищено п’ять одиниць бойової та спеціальної техніки російських окупантів: танк, дві бойові машини піхоти, інженерну машину розгородження ІМР-2 та бронетранспортер МТ-ЛБ разом із екіпажами та особовим складом.

До знищення техніки противника та його десанту також приєдналися воїни протитанкового підрозділу та артилерії Миколаївської бригади ДШВ ЗС України, які провели остаточну "демілітаризацію" ворожого підрозділу.

Нагадаємо, загальні бойові втрати Росії з 24 лютого до 26 вересня орієнтовно становлять 57 200 осіб. За вчора Сили оборони ліквідували 500 ворогів, 15 танків, один літак і чотири гелікоптери.