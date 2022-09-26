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Окупанти готують масовані кібератаки на об’єкти критичної інфраструктури України та її союзників, – ГУР

Ворог надіється, що це приведе до сповільнення наступальних дій українських Сил оборони.

Окупанти готують масовані кібератаки на об’єкти критичної інфраструктури України та її союзників, – ГУР
Фото: platforma-msb.org

Кремль планує здійснити масовані кібератаки на об’єкти критичної інфраструктури українських підприємств й установ критичної інфраструктури союзників України.

Про це повідомляє ГУР МО.

"У першу чергу удар буде спрямовано на підприємства енергетичної галузі. При проведенні операцій використовуватиметься досвід кібератак на енергосистеми України 2015 та 2016 років", – йдеться у повідомленні.

Такими діями ворог спробує посилити ефект ракетних ударів по об’єктах електрозабезпечення насамперед у східному та південному регіонах України. Командування окупантів переконане, що це приведе до сповільнення наступальних дій українських Сил оборони.

Крім того, Кремль має намір збільшити інтенсивність DDoS-атак на критичну інфраструктуру найближчих союзників України, насамперед Польщі та країн Балтії.

Нагадаємо, в серпні після демонтажу радянського пам’ятника найпотужнішої з 2007 року кібератаки зазнала Естонія.

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