Американські системи ППО NASAMS фізично ще не прибули в Україну, – речник президента

Вашингтон поки що тільки надав згоду на їх передачу.

Амерканські системи протиповітряної оборони NASAMS іще не дійшли до України. Поки що Київ отримав від Вашингтона згоду на їх передачу, повідомив у коментарі "Суспільному" речник президента України Сергій Никифоров.

"Отримали рішення, отримали згоду, а самі NASAMS фізично ще не надійшли", – сказав Никифоров.

Президент Зеленський у інтервʼю CBS говорив, що США дадуть Україні ППО NASAMS.

В українських Повітряних силах заявили, що зенітно-ракетні комплекси NASAMS посилять протиповітряну оборону України. Але говорити про "закриття неба" після їх отримання не варто.

Norwegian Advanced Surface to Air Missile System (NASAMS) є розробкою норвезької технологічної групи Kongsberg та американської компанії Raytheon. Перше покоління цих систем представили в 1998-му. Остання модифікація була створена три роки тому.

Пускова установка складається із шести ракет. Кожна пересувна пускова установка має шість контейнерів із зенітними ракетами, пише "Мілітарний".

Дальність стрільби зенітної системи в конфігурації NASAMS II з використанням ракет AIM-120С AMRAAM становить до 25 км, висота – до 14–15 км.

Системи, за повідомленням Пентагону, Україна має отримати орієнтовно до середини жовтня.