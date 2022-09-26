Під час повітряної тривоги, яка тривала в Миколаєві з 4:57 до 5:29, було вкотре обстріляно місто.

Про це повідомив миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

"За попередньою інформацією, ракетні удари нанесені по промисловій зоні на околицях міста. Там пошкоджено вікна, дах та двері у будівлях, а також частково зруйноване складське приміщення", – написав він.

Фото: тг-канал Сєнкевич online

Фото: ТГ Сєнкевича

Фото: тг-канал Сєнкевич online

Фото: тг-канал Сєнкевич online

Нагадаємо, раніше внаслідок обстрілів у Миколаєві було пошкоджено три багатоповерхівки та водопровідну мережу. Співробітники ДСНС витягли з-під завалів двох літніх людей.