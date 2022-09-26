Росія видала багато десятків тисяч призовних листів, на бази почали надходити перші мобілізовані, – міноборони Великої Британії

Підготувати їх належним чином не зможуть, тож призовники поїдуть на передову після мінімального навчання.

На російські військові бази почали надходити перші частини призваних у межах мобілізації. Вже видано багато десятків тисяч призовних листів.

Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії, оприлюдненому в твіттері. Військові вважають, що Москва зіткнеться з матеріально-технічною і адміністративною проблемами щодо забезпечення навчання військ.

На відміну від більшості західних армій, армія РФ проводить початкову підготовку соладтів низького рівня в межах оперативних підрозділів, а не у навчальних закладах.

"Як правило, один батальйон кожної російської бригади залишається в гарнізоні, якщо інші два будуть розгорнуті та можуть надати інструкторів для навчання новобранців або підкріплення. Однак Росія розгорнула багато з цих третіх батальйонів в Україні", – зазначили військові.

Чимало з цих призваних військ не матиме військового досвіду. Відсутність інструкторів і поспіх, з яким РФ почала мобілізацію, свідчить, що багато призовників відправляться на передову з мінімальною підготовку.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 26 September 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/qJ9KOiz3lB



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/a84C4tDfep — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 26, 2022

Нагадаємо, Путін оголосив так звану часткову мобілізацію 21 вересня. Росіяни відреагували на це масовими втечами за кордон. Згідно з офіційними заявами, призвати мають 300 000 осіб, втім, за даними журналістів, насправді хочуть мобілізувати понад мільйон.

Те, що призовники поїдуть на війну в Україну, не приховується, російський міністр оборони сказав, що мобілазція організована "для контролю" над окупованими територіями України.

