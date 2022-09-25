Президент України радить російським окупантам тікати, або здаватися в полон за першої ж нагоди.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до жителів Росії із закликом не підкорятися злочинній мобілізації.

Про це він заявив у відеозверненні.

"Злочинна мобілізація використовується Росією не лише для того, щоби подовжити страждання людей в Україні і ще більше дестабілізувати світ, але й для того, аби фізично знищити чоловіків – представників корінних народів, які живуть на територіях, що контролюються Росією", - сказав Зеленський.

Він також звернувся до громадян РФ російською мовою: "Мы видим, что люди, в частности в Дагестане, начали бороться за свою жизнь. Мы видим, что они понимают: это вопрос – о жизни. Боритесь за то, чтобы не отправили на смерть ваших детей – всех, кого могут забрать под эту преступную российскую мобилизацию. Потому что если вы придёте забирать жизни наших детей, мы вас живыми уже не отпустим".

Зеленський наголосив, що варто не підкорятися мобілізації, або - здаватися в полон Збройним силам України.

"Ще раз наголошую: вихід є. Не підкорятися злочинній мобілізації. Тікати. Або здаватись в український полон за першої ж нагоди. Прошу всіх наших друзів в інформаційній сфері підтримувати поширення цього заклику. Чим більше громадян Росії хоча б спробують захистити власне життя, тим швидше закінчиться ця злочинна для Росії війна", - сказав президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський також закликав росіян не брати повістки, тікати від мобілізації або ж здаватися в український полон.

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію. Як повідомляють російські ЗМІ, у сьомому пункті указу президента РФ йдеться, що в армію можуть бути призвані до мільйона людей. Путін також підписав закон про посилення покарань в період мобілізації, а також про введення покарання за здачу в полон.