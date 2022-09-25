Головне за день. Неділя, 25 вересня

Відбиті атаки противника, псевдореферендуми на окупованих територіях, ППО NASAMS в Україні. Яким запам’ятається 214-й день повномасштабної війни.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО України розповіли про перебіг фейкових референдумів на тимчасово окупованих територіях чотирьох областей нашої держави.

У Запорізькій області після псевдореферендуму російські окупанти планують оголосити про "незалежність" частини області, окупованої російськими військами.

На Херсонщині рашисти завозять для участі у сфабрикованому волевиявленні "масовку" з Криму.

Так звані комісії ходять по квартирах жителів тимчасово окупованої Донеччини і пропонують проголосувати безпосередньо на порозі, в їхній присутності. Українці не мають можливості відмовитися від голосування чи проголосувати негативно.

В Луганській області російські загарбники проводять псевдореферендум під дулами автоматів, незгодних вносять в окремий список. В Алчевську враховують навіть голоси тих, хто перебуває у полоні або загинув.

Більше інформації – в нашій новині.

"Результати" фіктивних референдумів на тимчасово захоплених територіях України окупанти вигадали ще на початку вересня. Тож нинішнє незаконне "голосування", анонсоване з 23 по 27 вересня, організовано просто для створення потрібної їм картинки на пропагандистському телебаченні.

Про це свідчить інформація, яка є у розпорядженні СБУ, а також телефонні розмови жителів тимчасово окупованих територій, які мають родичів у "керівництві" терористичних організацій "ЛДНР".

Зокрема працівниця так званого міністерства соціальної політики на тимчасово захопленій території повідомила, що ще на початку вересня були підписані документи про незаконне приєднання окупованої території Донецької і Луганської областей до Росії.

Подробиці – в нашій новині.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що за минулу добу українські захисники на тимчасово захопленій території Запорізької області знищили близько 10 одиниць озброєння та військової техніки росіян в районі Гуляйполя і ліквідували зенітно-ракетний комплекс С-300 зі складом боєприпасів поблизу Токмака.

Також українські військові відбили атаки росіян у районах населених пунктів Соледар, Виїмка, Курдюмівка, Зайцеве, Новомихайлівка, Первомайське та Павлівка.

Авіація Сил оборони України завдала 21 удар по позиціях окупантів. Було підтверджено ураження 14 районів зосередження живої сили і військової техніки та семи позицій зенітних ракетних комплексів. Підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили два БпЛА окупантів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 25 вересня – у нашій новині.

Сили й засоби протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збили ще один іранський безпілотник Shahed-136. Дрон ліквідували нині близько 15.00, коли окупанти намагалися атакувати Миколаїв.

Нагадаємо, днями в небі над Миколаївською областю було знищено чотири таких дрони-камікадзе.

Україна отримала від США системи протиповітряної оборони NASAMS.

Про це в інтерв'ю виданню CBS повідомив президент Володимир Зеленський.

Глава держави висловив вдячність Сполученим Штатам Америки за надані Himars, інші реактивні системи залпового вогню та артилерію, які дають можливість українській армії продовжувати контрнаступ. Він наголосив також на потребі у системах ППО.

"Нам абсолютно необхідно, щоб США проявили лідерство і передали Україні системи ППО. Я хочу подякувати президенту Байдену і Конгресу за позитивне рішення, яке вже схвалено. Ми отримали NASAMS", - сказав Зеленський.

За його словами, на жаль, отриманого озброєння недостатньо, щоб захистити цивільну інфраструктуру, школи, лікарні, виші та помешкання українців.

Що ще сказав президент – в новині.

Українці, які перебувають на тимчасово окупованих територіях та в Криму і хочуть покинути ці землі через загрозу життю або здоров'ю, можуть це зробити, виїхавши до Грузії, Азербайджану чи Казахстану.

Алгоритм дій і перелік необхідних документів підготували в Міністерстві закордонних справ.

МЗС розробило пам'ятки щодо кожної держави, вказавши в них, куди можуть звернутися українці в разі необхідності.

Також у міністерстві закликали перевіряти актуальний режим в’їзду та транзиту в іноземних державах та умови перебування на їхній території за допомогою інтерактивної онлайн-карти tripadvisor.mfa.gov.ua.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!