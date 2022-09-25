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Захід розробляє план на випадок ядерного удару Росії по Україні, - FT

На думку експертів, якщо Путін і задіє ядерну зброю, то тільки тактичну.

Захід розробляє план на випадок ядерного удару Росії по Україні, - FT
Фото: EPA/UPG

Європейські та американські політики розробляють екстрені плани на випадок, якщо президент Росії Володимир Путін вирішить завдати ядерного удару по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

"Ми повідомили Кремлю безпосередньо, в приватному порядку на дуже високому рівні, що будь-яке застосування ядерної зброї матиме катастрофічні наслідки для Росії. Сполучені Штати та наші союзники відповідатимуть рішуче, і ми чітко і конкретно заявили, що це спричинить", - заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Ще один із високопоставлених американських чиновників зазначив, що якщо президент РФ думає, що ядерна загроза залякає Україну, змусивши її капітулювати або відмовитися від своєї території, або залякає її союзників, то він дуже помиляється.

Два інші західні чиновники заявили, що ядерний удар по Україні "навряд чи призведе до відплати, і, ймовірно, викличе військові дії у відповідь західних держав з метою покарати Росію".

Низка офіційних осіб також переконані, що якщо Путін і задіє ядерну зброю, найімовірнішим сценарієм може бути використання тільки тактичної - яка призначена для використання на полі бою.

Нагадаємо, раніше США пригрозили Росії новими санкціями за псевдореферендуми та "катастрофічними наслідками" за ядерний удар по Україні.

При цьому верховний представник Євросоюзу з зовнішньої політики Жозеп Боррель вважає, що не варто недооцінювати загрози ядерною зброєю, які Путін озвучив у своєму зверненні про мобілізацію.

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