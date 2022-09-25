На Харківщині затримали росіянина, який заявив про бажання воювати за Україну
На Харківщині затримали росіянина, який заявив про бажання воювати за Україну
Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
Спроможність держслужбовців як передумова успішної Євроінтеграції
Спроможність держслужбовців як передумова успішної Євроінтеграції
ЗСУ вразили понтонну переправу окупантів на Херсонщині, - ОК "Південь"
ЗСУ вразили понтонну переправу окупантів на Херсонщині, - ОК "Південь"
У Миколаєві окупанти влучили у води Південного Бугу
У Миколаєві окупанти влучили у води Південного Бугу
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
​Прикордонник збив російський безпілотник антидроновою рушницею
​Прикордонник збив російський безпілотник антидроновою рушницею
Єпископ Михайло (Команський): «З погляду канонічного права колишній МП залишається невіддільною частиною РПЦ»
Єпископ Михайло (Команський): «З погляду канонічного права колишній МП залишається невіддільною частиною РПЦ»
Ворог атакував Запоріжжя і село поруч ракетами, є троє постраждалих (оновлено)
Ворог атакував Запоріжжя і село поруч ракетами, є троє постраждалих (оновлено)
ГоловнаСвіт

У Сомалі терорист-смертник убив одного військового, поранив ще шістьох

Вдягнутий в форму рядового терорист здійснив підрив.

У Сомалі один солдат загинув і щонайменше шестеро були поранені внаслідок підриву терориста-смертника на військовій базі в столиці Могадішо. Про це пише Reuters із посиланням на військового та працівника лікарні. 

Терорист був убраний у форму рядового солдата. Він підійшов до військових, коли вони заходили на базу, повідомив капітан Аден Омар. 

"Ми втратили одного солдата, декілька інших – поранені. Терорист підірвав себе на пункті пропуску", – сказав він.

Відповідальність за атаку поки на себе не взяло жодне з терористичних угруповань. У Сомалі та країнах регіону підривні теракти часто вчиняє угруповання Аль-Шабаб, що повʼязане з Аль-Каїдою. Воно прагне повалити центральний уряд Сомалі та встановити власне правління на основі власного тлумачення шаріату.


Нагадаємо, в липні минулого року в Могадішо внаслідок підриву терориста-смертника загинули вісім людей. У листопаді біля будівлі школи терористи напали на колону авто ООН – тоді жертвами стали пʼятеро людей. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також