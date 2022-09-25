У Сомалі терорист-смертник убив одного військового, поранив ще шістьох

У Сомалі один солдат загинув і щонайменше шестеро були поранені внаслідок підриву терориста-смертника на військовій базі в столиці Могадішо. Про це пише Reuters із посиланням на військового та працівника лікарні.

Терорист був убраний у форму рядового солдата. Він підійшов до військових, коли вони заходили на базу, повідомив капітан Аден Омар.

"Ми втратили одного солдата, декілька інших – поранені. Терорист підірвав себе на пункті пропуску", – сказав він.

Відповідальність за атаку поки на себе не взяло жодне з терористичних угруповань. У Сомалі та країнах регіону підривні теракти часто вчиняє угруповання Аль-Шабаб, що повʼязане з Аль-Каїдою. Воно прагне повалити центральний уряд Сомалі та встановити власне правління на основі власного тлумачення шаріату.



Нагадаємо, в липні минулого року в Могадішо внаслідок підриву терориста-смертника загинули вісім людей. У листопаді біля будівлі школи терористи напали на колону авто ООН – тоді жертвами стали пʼятеро людей.