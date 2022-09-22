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Україна виділяє 50 тисяч тонн пшениці як гуманітарну допомогу для підтримки Ефіопії та Сомалі

Ініціатором надання цієї допомоги став Володимир Зеленський.

Україна виділяє 50 тисяч тонн пшениці як гуманітарну допомогу для підтримки Ефіопії та Сомалі
Фото: EPA/UPG

Україна допомагає населенню африканських країн долати виклики у сфері продовольчої безпеки. Зокрема, для цього наша країна виділяє 50 тис. тонн пшениці як гуманітарну допомогу для підтримки Ефіопії та Сомалі. 

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

“Роль України як одного з гарантів світової продовольчої безпеки та надійного експортера зернових є незаперечною, а наші дії свідчать про відданість глобальним зобов’язанням України”, - зазначає пресслужба МЗС. 

У заяві підкреслюється, що основною причиною глобальної продовольчої кризи є агресивна війна Росії проти України. Росія перетворює їжу на зброю проти найвразливіших країн. 

Водночас, Україна висловлює підтримку діяльності Всесвітньої продовольчої програми ООН, яка організує доставку зерна та його подальше розподілення в районах, які потерпають від голоду.

Франція та Німеччина, в свою чергу, приєднались до української ініціативи і покрили витрати, пов’язані з фінансуванням доставки гуманітарного вантажу.

Нагадаємо, 22 липня в Стамбулі  на пропозицію ООН Україна, Туреччина, Росія та генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний". 

Перше судно з українським продовольством вийшло з порту Одеси 1 серпня. Від початку реалізації "зернової ініціативи" з українських морських портів вже вийшло 192 судна з 4,38 млн т агропродукції.

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