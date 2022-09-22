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Камбоджійський трибунал підтвердив провину останнього живого лідера режиму в геноциді

Експремʼєр винен у злочинах проти людяності і засуджений до двох пожиттєвих термінів. 

Камбоджійський трибунал підтвердив провину останнього живого лідера режиму в геноциді
Кієу Самфан
Фото: upwiki.one

У Камбоджі трибунал у справах "Червоних кхмерів" підтвердив вирок у геноциді щодо останнього живого лідера режиму – Кієу Самфана. Судова справа розглядалася через 40 років після падіння комуністичного ладу диктатора Пола Пота, пише The Guardian.

Трибунал відхилив апеляцію 91-річного Самфана. Він був 48-м премʼєр-міністром Камбоджі (перед Потом), а в 2018 році його визнали винним у злочинах проти людяності, серйозних порушеннях Женевської конвенції та геноциді вʼєтнамських етнічних меншин. 

Президент палати Верховного суду Конг Срім заявив, що справа Самфана "включає деякі з найогидніших подій, які сталися в один із найтрагічніших і катастрофічних періодів". Самфан має два пожиттєвих терміни. 

Під час правління комуністів – "Червоних кхмерів" – у Камбоджі було вбито від 1,5 до 2 млн людей. Вони зазнавали голоду, їх кидали в трудові табори та масово страчували. До моменту повалення режиму в 1979 році загинула чверть населення Камбоджі. 

Серед убитих було близько 20 000 етнічних вʼєтнамців та від 100 000 до 500 000 мусульман чам. 

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