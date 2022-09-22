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Гендиректор МАГАТЕ анонсував ще один візит в Україну

Рафаель Гроссів Нью-Йорку провів зустрічі з головами МЗС України та РФ.

Гендиректор МАГАТЕ анонсував ще один візит в Україну
Фото: twitter/rafaelmgrossi

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі найближчим часом здійснить візит до України для обговорення ситуації на Запорізькій атомній електростанції.

Про це він заявив журналістам на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, передає "Європейська правда".

"Я щойно обговорив із міністром (закордонних справ України, - ред.) Кулебою, і сподіваюсь, що буду незабаром їхати до Києва або до України. І, можливо, пізніше, в певний момент часу – до Росії", – сказав Гроссі.

"З урахуванням серйозності ситуації й того, що відбувається на місці, ми маємо рухатися швидко. Ми намагаємося, щоб це сталося якнайшвидше", – додав він.

Перед тим у середу Гроссі провів зустрічі з главами МЗС України та Росії Дмитром Кулебою і Сергієм Лавровим, під час яких обговорив ситуацію з ядерною безпекою в контексті українсько-російської війни. Він зазначив, що бачить ознаки згоди як України, так і Росії на створення зони ядерної безпеки довкола ЗАЕС.

Нагадаємо, 15 вересня МАГАТЕ ухвалило резолюцію з вимогою до Росії припинити обстріли ЗАЕС і вивести звідти свої війська.

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