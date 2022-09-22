Фінляндія обмежить в’їзд туристів із Росії

"Фінляндія не хоче бути транзитною країною навіть для шенгенських віз, які видають інші країни".

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто повідомив, що уряд країни розробить рішення для обмеження в’їзду туристів із Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Iltalehti

"Ми сьогодні вирішили почати підготовку національного рішення щодо того, як ми можемо обмежити туристичний потік або повністю запобігти йому. І це національне рішення може передбачати нове законодавство, яке буде ухвалене дуже швидко, або тлумачення чинного законодавства", - сказав Хаавісто на пресконференції в Нью-Йорку.

Розробкою нового рішення займається МЗС Фінляндії, а ухвалюватиме його парламент.

"Фінляндія не хоче бути транзитною країною навіть для шенгенських віз, які видають інші країни. І тепер ми хочемо поставити цей потік під контроль", – наголосив міністр.

Очільник МЗС Фінляндії нагадав, що країна звернулася до Європейської комісії з проханням видати загальні рекомендації про пропуск росіян на територію ЄС, "але не можна гарантувати, що цей крок станеться дуже швидко".

Нагадаємо, раніше Фінляндія запропонувала внести туристичні візи для росіян у санкції ЄС.

Із 12 вересня набуло чинності рішення Ради ЄС про призупинення дії угоди про спрощення візового режиму з РФ. Процес отримання віз до країн ЄС для росіян став значно тривалішим і дорожчим. Наступного дня дев’ять країн ЄС припинили приймати від громадян РФ документи на туристичні візи.

Крім того, 19 вересня набула чинності заборона на в'їзд до Естонії, Латвії, Литви та Польщі громадян РФ з шенгенськими візами.