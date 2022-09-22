Проти Трампа та його дітей подали позов через підозри у шахрайстві з фінансами

Йдеться про спотворення вартості нерухомості для отримання вигідних позик і податкових пільг.

На колишнього президента США Дональда Трампа та його дорослих дітей подали позов за звинуваченнями у “численних актах шахрайства та введення в оману”.

Про це пише Reuters.

Йдеться, зокрема, про спотворення вартості нерухомості для отримання вигідних позик і податкових пільг.

“Позов, поданий до суду штату Нью-Йорк на Манхеттені, звинуватив Trump Organisation у неправомірних діях під час підготовки щорічних звітів Трампа про фінансовий стан з 2011 по 2021 рік”, – йдеться у повідомленні.

Відповідачами названо Trump Organisation – сімейну компанію, яка управляє готелями, полями для гольфу та іншою нерухомістю у цілому світі, синів експрезидента Дональда-молодшого та Еріка Трамп і доньку Іванку Трамп.

Генеральний прокурор Нью-Йорка Летіція Джеймс заявила, що її офіс виявив понад 200 прикладів махінацій щодо оцінки 23 активів.

Позов був цивільним, тобто не передбачав кримінального обвинувачення. Але Джеймс зазначила, що вона передає звинувачення у кримінальних правопорушеннях до федеральної прокуратури Манхеттена та Служби внутрішніх доходів для розслідування.

Трамп зі свого боку називає обвинувачення "ще одним полюванням на відьом".

Нагадаємо, 28 вересня відбудеться фінальне засідання спеціального комітету, що розслідує штурм Капітолію 6 січня 2021 року та роль колишнього президента США Дональда Трампа у ньому.