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Росія звільнила двох військовополонених громадян США, - ЗМІ

Офіційних коментарів Росії з приводу звільнення не було.

Росія звільнила двох військовополонених громадян США, - ЗМІ
Олександр Дрюке і Енді Хьюн
Фото: telegraph.co.uk

Росія звільнила громадян США Олександра Друке і Енді Гейна. Обмін полоненими було здійснено за посередництва Саудівської Аравії.

Про це повідомляє “Голос Америки” із посиланням на Reuters. 

“Росія в середу звільнила 10 іноземних військовополонених, захоплених в Україні, за посередництва наслідного принца Саудівської Аравії Мохаммеда бін Салмана, повідомило Міністерство закордонних справ Саудівської Аравії”, - йдеться у повідомленні.

У заяві, надісланій агентству Reuters електронною поштою в середу, Діанна Шоу, тітка Друке та представник обох сімей, підтвердила, що Друке та Гейн були серед 10 звільнених у середу.

Нагадаємо, в кінці червня повідомлялось, що захоплений в полон росіянами під час війни в Україні американський доброволець Алекс Дрюке зміг поговорити з представником Держдепартаменту США.

Два американських добровольці, 39-річний Алекс Дрюке із Таскалуси та 27-річний Енді Хьюн з міста Гартселл, які воювали в Україні проти російських сил, пропали безвісти. Рідні побоюювались, що вони потрапили до полону.

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