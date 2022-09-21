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Під час ворожого обстрілу Куп'янська зазнали поранень 5 людей, - Синєгубов

Росіяни продовжують тероризувати Харківщину обстрілами.

Під час ворожого обстрілу Куп'янська зазнали поранень 5 людей, - Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов

Сьогодні, 21 вересня, під час обстрілу росіянами недавно деокупованого Куп'янська на Харківщині зазнали поранень 5 людей. Серед них - 13-річний хлопчик.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він додав, що решта постраждалих – чоловіки 36-ти, 47-ми та 63-х років та 83-річна жінка.

Також внаслідок обстрілу с. Стрілеча Харківського району була поранена 55-річна жінка.

Голова Харківської ОВА зазначив, що всі постраждалі госпіталізовані та отримують медичну допомогу.

Нагадаємо, поліція Харківської області допомогла евакуювати пацієнтів лікарні з прифронтової зони Харківщини - села Стрілеча на кордоні з РФ.

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