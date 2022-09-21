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Харківщина: росіяни обстріляли Печенізьку дамбу, влучили дві ракети

Було пошкоджено верхній шлюз, наразі фахівці ліквідовують наслідки обстрілів.

Харківщина: росіяни обстріляли Печенізьку дамбу, влучили дві ракети
Фото: Telegram/Олег Синєгубов

Російські окупаційні війська вдарили по Печенізькій дамбі, що в Харківській області.

Про це повідомив у соцмережах керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, окупанти б'ють по критичній інфраструктурі Харківщини, щоб влаштувати в області техногенну катастрофу.

Сьогодні рашисти випустили дві ракети по дамбі, яку обстрілювали і раніше.

"Пошкоджено верхній шлюз. На щастя, ніхто не постраждав. Зараз фахівці ліквідовують наслідки обстрілів. Ситуація на дамбі повністю контрольована. Загрози прориву дамби та затоплення територій немає", - повідомив Синєгубов.

Він підкреслив, що пошкоджену критичну інфраструктуру намагаються відновити у максимально короткий термін.

Фото: Telegram/Олег Синєгубов

Нагадаємо, минулої доби ворог завдав ракетних ударів по інфраструктурі Чугуївського району і обстрілював Куп’янський район Харківської області. Внаслідок ворожої атаки є загиблі та поранені.

А вночі 21 вересня російська армія обстріляла ракетами Холодногірський район Харкова.

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