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"​Армія дронів" закупила і передала українським бійцям БПЛА, які дозволять ЗСУ працювати в будь-яку пору доби

Придбали три комплекти DJI Matrice 300.

"​Армія дронів" закупила і передала українським бійцям БПЛА, які дозволять ЗСУ працювати в будь-яку пору доби
Фото: Міністерство цифрової трансформації України

Завдяки пожертвам для проєкту "Армія дронів" вдалося закупити і передати українським захисникам три комплекти DJI Matrice 300.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства цифрової трансформації України.

Вартість БПЛА – понад 3 млн грн. У Мінцифри зазначили, що дрони мають вмонтований тепловізор, і це дозволить ЗСУ працювати в будь-яку пору доби. 

"Продовжуйте підтримувати «Армію дронів», щоб ми могли більше закуповувати необхідних безпілотників на передову, а ЗСУ – знищувати ще більше загарбників", – наголосили в міністерстві.

Нагадаємо, днями волонтери фонду "Повернись живим" передали групі фахівців 190 навчального центру ЗС України, які виконують бойові завдання на фронті, два квадрокоптери DJI Matrice 300 RTK.

Раніше в межах проєкту "Армія дронів" закупили 78 дронів-розвідників.

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