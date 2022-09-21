Єнакієвський металургійний завод припиняє роботу через "мобілізацію" працівників, – ГУР

Влада ДНР скасувала дію раніше виданих документів про відстрочку та звільнення від мобілізації. У зв’язку з цим планується "мобілізувати" від 200 до 500 працівників Єнакієвського металургійного заводу. Через нестачу персоналу виробництво на заводі "тимчасово призупиняється".

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

На полігоні поблизу тимчасово окупованого Тореза окупанти облаштували тренувальний табір для засуджених із РФ. Наразі триває доправлення в табір "особового складу".

"Розпочато набір до складу окупаційних військ ув’язнених, які утримуються у закладах позбавлення волі на території ДНР. «Новобранці» мають поповнити склад так званого батальйону «Сомалі», 100-ї окремої мотострілецької бригади та 9-го окремого мотострілецького полку ЗС РФ. Потенційних «контрактників» відбирають за фізичними критеріями та наявністю досвіду бойових дій. Кримінальна стаття та термін ув’язнення не впливають на відбір. Водночас відзначається невелика кількість охочих підписати контракт", – інформує воєнна розвідка.

За її інформацією, мешканці окупованих районів Донецької області, які перебували у складі окупаційних військ, після втечі з Харківської області отримали короткострокові відпустки – до 17 вересня. Але в зазначений термін понад половина мобілізованих не прибула на місце збору у військову частину в Торезі.

Крім того, в окупованому Криму чоловікам заборонили виїзд без дозволу військового комісара. Для оформлення необхідних документів потрібно повідомляти мету виїзду, місце перебування та терміни повернення до місця реєстрації.

Нагадаємо, Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію. Відправлення людей на війну він назвав "необхідними кроками" для захисту територіальної цілісності Росії.

В її ході Кремль збирається призвати близько 300 000 осіб. Російська влада обіцяла не призивати студентів, хворих, зеків і літніх людей.