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На межі Донеччини та Харківщини встановили прапор України, – ДСНС

На звільнених від ворога територіях розпочинається робота з розмінування місцевості, критичної інфраструктури, житлових будинків і доріг, а також організовується правопорядок.

На межі Донеччини та Харківщини встановили прапор України, – ДСНС
Фото: ДСНС

Під час візиту керівництво Донецької ОВА на чолі із Павлом Кириленком разом із першим заступником міністра внутрішніх справ України Євгенієм Єніним, головою ДСНС України Сергієм Круком та керівниками силових структур відвідали населені пункти Донеччини і встановили на межі Харківської та Донецької областей прапор України.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

 

Деокупація стала можливою завдяки звільненню ділянки траси Київ – Харків – Довжанський Збройними силами України, які у важкому бої змусили російських окупантів звідти відступити.

 

Відтак на звільнених від ворога територіях розпочинається робота з розмінування місцевості, критичної інфраструктури, житлових будинків і доріг, а також організовується правопорядок для забезпечення безпечної роботи фахівців, залучених до відновлення життєзабезпечення населених пунктів.

Нагадаємо, після звільнення територій у результаті українського контрнаступу на Харківщині планують створити понад 20 військових адміністрацій.

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