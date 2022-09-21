Від ракетного удару Росії по Кураховому постраждали понад 10 людей, у Херсонській області тривають бої, – ОВА

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Полтавщині, Кіровоградщині, Київщині, Чернігівщині та Житомирщині.

Уночі ворог завдав ракетного удару по об’єкту інфраструктури в Запоріжжі. Об’єкт зазнав руйнувань. Постраждалих немає. Вчора ввечері росіяни обстріляли Запорізький район – cела Григорівка, Юліївка, Річне, смт Комишуваха зазнали ракетних атак. В Юліївці і Комишувасі було по три "прильоти", ворог застосував ракети С-300. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється, йдеться у повідомленні від ОВА станом на ранок.

У Сумській області вночі зафіксовано 13 вибухів, спричинених, за попередніми даними, ствольною артилерією. Їх чули в районі західної околиці н.п. Бачівськ. За попередніми даними, без жертв. За минулу добу росіяни обстрілювали сім громад області. Зафіксовано майже 170 "прильотів" з мінометів, ствольної артилерії, гранатометів, РСЗВ а також пʼять кулеметних черг. Через обстріли постраждали медичний заклад, лінії електропередач, домоволодіння мирних жителів. На щастя, попередньо, без людських жертв.

У Дніпропетровській області вночі ворог з важкої артилерії обстріляв Нікопольський та Криворізький райони. У Нікополі поранено одну людину. У місті пошкоджено понад 20 багатоповерхових і приватних будинків, хлібокомбінат, бібліотека, дитячий садок, автівки, газогони та лінії електропередач. У Криворізькому районі ворог двічі ударив по Зеленодольській громаді. Люди не постраждали. У селі Велика Костромка пошкоджені кілька будинків. Частина села залишилася без електрики. На місці працюють аварійні бригади.

Уночі ворог завдав ракетного удару по Холодногірському району Харкова. Пошкоджено два 9-поверхові житлові будинки. Одна людина отримала поранення, 10 людей через руйнування сходової клітини були заблоковані у квартирах. Станом на ранок всі вони врятовані. Також часткового руйнування зазнала промислова будівля. Крім того, вчора ввечері росіяни завдали два ракетні удари по інфраструктурному об’єкту Чугуївського району. Жертв та постраждалих немає. Протягом минулої доби ворог масовано обстрілював населені пункти Харківщини, прилеглі до кордонів з РФ та лінії зіткнення. Двоє цивільних загинули у Куп’янському районі, ще 11 – зазнали поранення, зокрема четверо дітей. Двоє поранених – у Чугуївському районі.

У Луганській області за минулу добу авіація Сил оборони завдала ударів по ворожих позиціях, уражено 19 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та позицій зенітних ракетних комплексів. Ракетні війська і артилерія за минулу добу завдали вогневого ураження по 40 об’єктах противника. У відповідь цієї ночі ворог завдав сім артилерійських ударів та тричі застосував авіацію. Знищено комендатуру в місті Сватове, де противник організував штаб та склад боєприпасів. Минулої доби там пролунали кілька вибухів. На фоні значних втрат на фронті росіяни продовжують примусову мобілізацію.

У Донецькій області вночі був ракетний удар по Кураховому (пряме влучання у багатоповерхівку, 12 поранених, щодо загиблих інформація уточнюється, під завалами можуть ще бути люди), обстріл селищ Вільне та Козацьке Комарської громади, без жертв. Також вночі – авіаудар по Сіверську, масштаби руйнувань уточнюються, авіаудар по Бахмуту, де зруйновано спортивний майданчик. Зранку були обстріли Торецька – пошкоджена будівля прокуратури, отримав поранення поліцейський, був повторний обстріл околиць Курахового і центру селища Новоукраїнка – там є влучання у подвір’я приватного будинку. За минулу добу в області загинули шестеро мирних людей, 20 поранено. Область залишається без газу і частково – без води й електрики.

На Миколаївщині вночі зафіксовано ворожі обстріли касетними снарядами південної та північної околиць с. Парутине Куцурубської громади. На щастя, постраждалих немає. Вчора ввечері обстрілів зазнало с. Явкіно Баштанської громади. Пошкоджено лінію електропередач, внаслідок чого в деяких населених пунктах відсутнє постачання електрики. У одному житловому будинку пошкоджено вікна. Постраждалих немає. За інформацією ОК "Південь", ворог вдарив по Баштанському району двома реактивними снарядами залпового вогню "Смерч". За минулу добу ворог завдавав артилерійські удари по об’єкту критичної інфраструктури в с. Шевченкове Шевченківської громади. Постраждалих немає.

Вночі були обстріли поза межами населеного пункту с. Широке. Під ворожими обстрілами вчора перебувала Первомайська громада, наносилися удари по смт Первомайське. Попадання снарядів зафіксовані переважно по відкритих територіях, полях та території об’єкта критичної інфраструктури. Постраждалих немає. Вчора внаслідок обстрілу с. Білозірка зазнала поранень одна людина.

Також вчора, за інформацією ОК "Південь", ворог спрямував два ударні дрони по прибережній зоні Очакова. Один дрон був збитий, другий завдав самоліквідаційного удару по узбережжю. Постраждалих немає. Під постійним вогнем залишаються села, що розташовані на лінії розмежування Березнегуватської громади. Протягом минулої доби проведено ворожі обстріли прилеглих територій, обстрілів зазнало с. Мурахівка, смт Березнегувате в районі комбікормового заводу. Постраждалих немає. Інформація щодо руйнувань уточнюється. Також в районі с. Мурахівка захисники запобігли спробі повітряної розвідки окупантів, збито два "Орлани-10".

У Херсонській області ситуація залишається складною, тривають бойові дії. Окупанти продовжують обстрілювати деокуповані населені пункти, цілеспрямовано б’ють по цивільній інфраструктурі. У тимчасово окупованих громадах ворог посилює фільтраційні заходи, тероризуючи місцеве населення. Щодня надходять повідомлення про масові факти мародерства російськими військовими. Викрадають автомобілі, а майно з будинків вивозять вантажними автомобілями.

У своєму телеграм-каналі так званий голова "адміністрації Херсонської області", колаборант В. Сальдо повідомив, що "референдум" буде проводитися у період з 23 до 27 вересня. Також він вважає необхідним утворення і формування на території Херсонської області добровольчих батальйонів для участі в "спеціальній військовій операції" Росії на території України. За інформацією ОК "Південь", окупанти намагалися навести переправи через Дніпро в районі Нової Каховки та Козацького, але вони були знищені ЗСУ. Також потоплено баржу, завантажену технікою та солдатами росіян.

Нагадаємо, за майже сім місяців війни Росія втратила понад 55 000 окупантів. За вчора було ліквідовано 300 осіб.