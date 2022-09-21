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Мобілізація в Росії є доказом того, що вторгнення провалюється, – міністр оборони Великої Британії

Бен Воллес зазначив, що жодні погрози та пропаганда не можуть приховати той факт, що Україна перемагає. 

Мобілізація в Росії є доказом того, що вторгнення провалюється, – міністр оборони Великої Британії
втрати окупантів
Фото: EPA/UPG

Порушення президентом РФ власних обіцянок не мобілізувати росіян і спроба незаконної анексії української території є доказом того, що вторгнення Росії провалюється.

Такий погляд міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса щодо указу Володимира Путіна про часткову мобілізацію цитує The Guardian

"Він і його міністр оборони відправили на смерть десятки тисяч своїх громадян, погано оснащених і погано керованих. Жодні погрози та пропаганда не можуть приховати той факт, що Україна перемагає у цій війні, міжнародне співтовариство є єдиним, а Росія стає глобальною париєю", – заявив Воллес.

Нагадаємо, що сьогодні Путін оголосив часткову мобілізацію, в ході якої мають призвати 300 000 осіб. Російська влада обіцяє, що призиватимуть лише людей з військовим досвідом і тих, у кого є військові спеціальності. Їм також обіцяють додаткову підготовку.

Те, що мобілізованих відправлятимуть на війну в Україну, не приховується: сказано, що мобілізація проводиться "для контролю" над окупованими територіями України. 

За дезертирство і добровільну здачу в полон передбачена кримінальна відповідальність. 

Після оголошення мобілізації росіяни за кілька хвилин розкупили прямі квитки з Москви і Петербурга до Стамбула, Єревана і Тбілісі. Російські громадські організації анонсували масові протести на сьогоднішній вечір у центрах усіх міст. 

Окрім повідомлення про мобілізацію, Путін сьогодні також висловив підтримку псевдореферендумів на захоплених частинах Запорізької, Херсонської, Донецької і Луганської областей. Окупанти з 23 до 27 вересня будуть фальшувати опитування щодо незаконного приєднання української території до Росії. 

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