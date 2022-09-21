Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію

Насамперед це стосуватиметься тих, хто перебуває в запасі.

Президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в Росії. Він уже підписав указ. Надсилання людей на війну він назвав "необхідники кроками" для захисту територіальної цілісності Росії.

Для повідомлення про фактичну мобілізацію росіян на війну кремлівський володар у зверненні традиційно використовував наратив "загрози заходу" для Росії.

Путін сказав, що мобілізувати будуть тих, хто перебуває в запасі, хто вже служив, має військові спеціальності та досвід. Однак в підписаному законі такого формулювання нема. Він пообіцяв росіянам, що їх забезпечать підготовкою. Втім, строковиків до кордону України з Ленінградської області російська влада зараз перекидає і без завершення навчань.

Головними цілями війни, яку в Росії називають "спеціальною військовою операцією", Путін назвав Луганську і Донецьку області. У разі "загрози Росії" він пригрозив ядерною зброєю.

Стосовно псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України Путін сказав, що він підтримує їх "приєднання" до Росії.

Міністр оборони Сергій Шойгу після виступу Путіна сказав, що призвати мають близько 300 000 осіб.

Нагадаємо, 20 вересня окупанти майже одночасно озвучили дати проведення псевдореферендумів щодо незаконного приєднання до Росії захоплених росіянами частин Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей. Ці фейкові заходи заплановані з 23 по 27 вересня. Російські біржі на цю інформацію відреагували різким падінням акцій. Крім того, російський парламент вчора криміналізував добровільну здачу в полон. До оголошення часткової мобілізація Кремль намагався назбирати військових серед увʼязнених, що відбувають покарання.

Голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що проведення Російською Федерацією псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України нічого не змінить. Україна й надалі звільнятиме свою землю. Віцепремʼєрка-міністр з питань ТОТ Ірина Верещук, зі свого боку, закликала українців не брати участь у підставних дійствах окупантів.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак після появи перших повідомлень про підготовку термінових псевдореферендумів наголосив, що це свідчить про страх розгрому.

За даними США, підготовкою до псевдореферендумів на тимчасово захоплених територіях України займається перший заступник глави адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко. Наприкінці серпня посадовець Державного департаменту зазначав, що ці фейкові референдуми можуть відбутися найближчими тижнями, але Україна, США і міжнародне співтовариство знають – скільки б не посадили російських солдатів і маріонеткових чиновників, Кремль не зможе силою змінити кордони суверенної України.

За даними американської розвідки, Росія готувала "референдум" ще й для Харківської області, але тоді українські оборонці ще не починали контрнаступу, в результаті якого звільнили значну частину територій.