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Вчора українські військові ліквідували ще 300 росіян, 11 танків і літак

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Вчора українські військові ліквідували ще 300 росіян, 11 танків і літак
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Минулої доби ЗСУ знищили близько 300 окупантів, 11 танків, літак і багато іншої військової техніки. Загалом з 24 лютого до 21 вересня російська армія втратила на війні проти України майже 55 110 військових.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 21.09 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 55 110 (+300) осіб;
  • танків ‒ 2227 (+11) од.;
  • бойових броньованих машин ‒ 4748 (+24) од.;
  • артилерійських систем – 1340 (+17) од.;
  • РСЗВ – 318 (+0) од.;
  • засобів ППО ‒ 168 (+0) од.;
  • літаків – 253 (+1) од.;
  • гелікоптерів – 217 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 932 (+7) од.;
  • крилатих ракет ‒ 239 (+0).;
  • кораблів /катерів ‒ 15 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3610 (+23) од.;
  • спеціальної техніки ‒ 125 (+0) од.

 

Нагадаємо, США законтрактували для України ударні безпілотники Switchblade 600. Вони мають дальність польоту до 40 км, тоді як "молодша" версія Switchblade 300 – лише до 10 км.

 

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