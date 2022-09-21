Вчора українські військові ліквідували ще 300 росіян, 11 танків і літак

Минулої доби ЗСУ знищили близько 300 окупантів, 11 танків, літак і багато іншої військової техніки. Загалом з 24 лютого до 21 вересня російська армія втратила на війні проти України майже 55 110 військових.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 21.09 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 55 110 (+300) осіб;

танків ‒ 2227 (+11) од.;

бойових броньованих машин ‒ 4748 (+24) од.;

артилерійських систем – 1340 (+17) од.;

РСЗВ – 318 (+0) од.;

засобів ППО ‒ 168 (+0) од.;

літаків – 253 (+1) од.;

гелікоптерів – 217 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 932 (+7) од.;

крилатих ракет ‒ 239 (+0).;

кораблів /катерів ‒ 15 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3610 (+23) од.;

спеціальної техніки ‒ 125 (+0) од.

Нагадаємо, США законтрактували для України ударні безпілотники Switchblade 600. Вони мають дальність польоту до 40 км, тоді як "молодша" версія Switchblade 300 – лише до 10 км.