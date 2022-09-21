Все іде за планом. Чи не так? – в Офісі президента відреагували на мобілізацію в РФ

Радник голови ОП Михайло Подоляк прокоментував проведення часткової мобілізації в Росії.
"Йшов 210-й день "триденної війни". Росіяни, які вимагали знищити Україну, врешті отримали мобілізацію, закриті кордони, блокування банківських рахунків, тюрму за дезертирство, спецзагони для "опущених" у ПВК", – написав Подоляк у Twitter.
Йшов 210-й день «триденної війни». Росіяни, які вимагали знищити 🇺🇦, врешті отримали:— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 21, 2022
1. Мобілізацію.
2. Закриті кордони, блокування банківських рахунків.
3. Тюрму за дезертирство.
4. Спецзагони для «опущених» у ПВК.
Все ще йде за планом, чи не так? У життя чудове почуття гумору
Радник голови ОП додав, що "у життя чудове почуття гумору".
Нагадаємо, сьогодні президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в Росії. Надсилання людей на війну він назвав "необхідними кроками" для захисту територіальної цілісності Росії.
Також Путін пообіцяв підтримати фейкові референдуми на окупованих територіях України.