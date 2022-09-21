Путін готує заяву про фейкові референдуми на окупованих територіях
Путін готує заяву про фейкові референдуми на окупованих територіях
Окупанти озвучили дати проведення псевдореферендумів про незаконне приєднання частин чотирьох областей до РФ
Окупанти озвучили дати проведення псевдореферендумів про незаконне приєднання частин чотирьох областей до РФ
Після підриву Томіліної “віджатий” ХДУ припинив "навчання", – Хлань
Після підриву Томіліної “віджатий” ХДУ припинив "навчання", – Хлань
У Новій Каховці ЗСУ знищили колону військової техніки окупантів
У Новій Каховці ЗСУ знищили колону військової техніки окупантів
Андрій Костін: «Росія використає будь-який привід, щоб не повертати наших полонених»
Андрій Костін: «Росія використає будь-який привід, щоб не повертати наших полонених»
ЗСУ вдарили по окупантах у чотирьох районах Херсонщини
ЗСУ вдарили по окупантах у чотирьох районах Херсонщини
Цвинтар № 18. Як сталося, що ми ховаємо загиблих у мішках?
Цвинтар № 18. Як сталося, що ми ховаємо загиблих у мішках?
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
ГоловнаСуспільствоВійна

Все іде за планом. Чи не так? – в Офісі президента відреагували на мобілізацію в РФ

Кремль вирішив відправити на війну в Україну ще 300 000 росіян.

Все іде за планом. Чи не так? – в Офісі президента відреагували на мобілізацію в РФ
Фото: ТАСС

Радник голови ОП Михайло Подоляк прокоментував проведення часткової мобілізації в Росії.

"Йшов 210-й день "триденної війни". Росіяни, які вимагали знищити Україну, врешті отримали мобілізацію, закриті кордони, блокування банківських рахунків, тюрму за дезертирство, спецзагони для "опущених" у ПВК", – написав Подоляк у Twitter.

Радник голови ОП додав, що "у життя чудове почуття гумору".

 

Нагадаємо, сьогодні президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в Росії. Надсилання людей на війну він назвав "необхідними кроками" для захисту територіальної цілісності Росії.

Також Путін пообіцяв підтримати фейкові референдуми на окупованих територіях України. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також