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Росіяни обстріляли два райони Харківщини, є загиблі і поранені

Поранено четверо дітей, хлопчик – у важкому стані.

Росіяни обстріляли два райони Харківщини, є загиблі і поранені
Фото: Fcebook/Олег Синєгубов

Минулої доби ворог завдав ракетних ударів по інфраструктурі Чугуївського району і обстрілював Куп’янський район Харківської області. Внаслідок ворожої атаки є загиблі та поранені.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Вчора близько 18:00 росіяни завдали два ракетних удари по інфраструктурному об’єкту Чугуївського району. Без жертв та постраждалих. Протягом минулої доби ворог масовано обстрілював населені пункти Харківщини, прилеглі до кордонів з РФ та лінії зіткнення", – йдеться в повідомленні.

Найбільше постраждало село Грушівка в Куп’янському районі, там загинуло двоє людей, за уточненими даними, 10 отримали поранення, зокрема четверо дітей. Поранений 10-річний хлопчик перебуває у важкому стані.

Крім того, за даними Центру екстреної медичної допомоги, в Куп’янському районі ще двоє поранених, зокрема 16-річна дитина, в Чугуївському районі – двоє поранених унаслідок обстрілів.

"На лінії зіткнення завдяки успішним діям наших захисників ворог продовжує зазнавати втрат в живій силі та техніці. Так, в районі Кам’янки Ізюмського району знищено одразу 10 одиниць російської техніки та щонайменше 10 окупантів", – зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, під час окупації російські військові пошкодили та вивезли багато медичного обладнання з лікарень Харківської області. 

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