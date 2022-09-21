Поспіх із псевдореферендумами викликаний страхом неминучої атаки України, – Міноборони Великої Британії

Путін у надії отримати більшу військову потужність ризикує зруйнувати свою ж вигадку, що Росія не розвʼязала війну і що в неї немає національної кризи.

Путін розмовляє зі Сі (за кадром) на полях саміту Шанхайської організації співробітництва

Поспіх із оголошенням псевдореферендумів щодо "приєднання" до Росії захоплених частин чотирьох українських областей викликаний страхом перед неминучою українською атакою та очікуванням покращення безпеки для ворога після нелегального проголошення їх російською територією.

Російські сили тим часом продовжують зазнавати в Україні нестачі, йдеться у звіті Міністерства оборони США в твіттері.

Учора російський парламент проголосував за закон щодо відповідальності військових за дезертирство і добровільну здачу в полон.

"Ймовірно, це покликано обмежити кількість дезертирів та відмовників і таким чином помʼякшити поточний тиск", – вважають британські військові.

Вони додали, що Путін у надії отримати більшу військову потужність ризикує зруйнувати свою ж вигадку, що Росія не розвʼязала війну і що в неї немає національної кризи.

Нагадаємо, учора окупанти майже одночасно озвучили дати проведення псевдореферендумів щодо незаконного приєднання до Росії захоплених росіянами частин Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей. Ці фейкові заходи заплановані з 23 до 27 вересня. Російські біржі на цю інформацію відреагували різким падінням акцій.

Голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що проведення Російською Федерацією псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України нічого не змінить. Україна й надалі звільнятиме свою землю. Віцепремʼєр-міністр з питань ТОТ Ірина Верещук, зі свого боку, закликала українців не брати участь у підставних дійствах окупантів.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак після появи перших повідомлень про підготовку термінових псевдореферендумів наголосив, що це свідчить про страх розгрому.

На думку американського ISW, Володимир Путін прагне анексії окупованих територій, щоб оголосити контрнаступ українських військ нападом на територію Російської Федерації.

За даними США, підготовкою до псевдореферендумів на тимчасово захоплених територіях України займається перший заступник глави адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко. Наприкінці серпня посадовець Державного департаменту зазначав, що ці фейкові референдуми можуть відбутися найближчими тижнями, але Україна, США і міжнародне співтовариство знають – скільки б не посадили російських солдатів і маріонеткових чиновників, Кремль не зможе силою змінити кордони суверенної України.

За даними американської розвідки, Росія готувала "референдум" ще й для Харківської області, але тоді українські оборонці ще не починали контрнаступу, в результаті якого звільнили значну частину територій.