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У РФ розказують про “телефонне опитування”, яке показало “підтримку референдумів”

Нібито "опитували мешканців ТОТ Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей".

У РФ розказують про “телефонне опитування”, яке показало “підтримку референдумів”

Росіяни розповсюджують маніпуляцію про те, що російська соціологічна компанія “ІНСОМАР” провела “телефонне опитування”, яке "показало підтримку мешканцями тимчасово окупованих територій України референдумів”. 

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

Нібито оприлюднено “результати телефонного опитування" мешканців ТОТ Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей щодо питання територіальної приналежності регіонів”.

“Більшість респондентів (80-91%) бажають бачити свій регіон у складі Росії”, – йдеться у повідомленні окупантів.

Також голова окупаційної адміністрації Донецька Денис Пушилін заявив, що “тут референдум дуже довгоочікуваний і, можливо, це рятівне політичне рішення, яке дозволить убезпечити життя наших цивільних осіб”.

Нагадаємо, 20 вересня окупанти майже одночасно озвучили дати проведення псевдореферендумів щодо незаконного приєднання до Росії захоплених росіянами частин Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей. Ці фейкові заходи заплановані з 23 по 27 вересня. Російські біржі на цю інформацію відреагували різким падінням акцій. 

Голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що проведення Російською Федерацією псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України нічого не змінить. Україна й надалі звільнятиме свою землю. Віцепремʼєрка-міністр з питань ТОТ Ірина Верещук, зі свого боку, закликала українців не брати участь у підставних дійствах окупантів. 

Державний секретар США Ентоні Блінкен прокоментував, що будь-які російські фіктивні “референдуми” в Україні були б нелегітимними. Якщо Росія таки їх проведе, Сполучені Штати та міжнародне співтовариство ніколи не визнають претензій Росії на будь-які анексовані частини України.

А на думку президента Польщі Анджея Дуди, фіктивні “референдуми”, організовані Росією на окупованих територіях України, є знущанням з демократії.

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