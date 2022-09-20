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Росіяни сьогодні обстрілювали сім громад Сумщини, – Живицький

Від обстрілів загинула домашня птиця та коза.

Росіяни сьогодні обстрілювали сім громад Сумщини, – Живицький
Фото: Telegram/Дмитро Живицький

За день по території Сумщини було зафіксовано майже 170 прильотів з мінометів, ствольної артилерії, гранатометів, РСЗВ а також пʼять кулеметних черг. 

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“Через обстріли постраждали медичний заклад, лінії електропередач, домоволодіння мирних жителів, загинула домашня птиця та коза. На щастя, попередньо − без людських жертв”, – повідомив Живицький.

З 10:00 був артобстріл Шалигинська громади: 22 прильоти, із яких чотири снаряди не розірвалися. Пізніше, о 13:00 росіяни били з гранатометів − чотири прильоти, а після 15:00 вели вогонь з кулеметів, зафіксовано пʼять черг. 

Також близько 12:30 росіяни випустили 15 боєприпасів із РСЗВ по Великописарівській громаді, у Великій Писарівці частково пошкоджено три приватні домоволодіння (будівлі, вікна, літня кухня, паркан, димар та ворота). Внаслідок ще одного обстрілу о майже 13:00, теж із РСЗВ, частково пошкоджено один нежитловий будинок.

З 12:35 був артобстріл села Юнаківка у Юнаківській громаді, 16 прильотів. Пошкоджено високовольтну лінію електропередач, вибиті вікна в місцевій медичній амбулаторії. На проїжджу частину і городи прилетіли снаряди. У двох будинках мирних мешканців вибиті вікна. Уламками вбило козу, що паслася навпроти одного з будинків.

Майже о 12:00 росіяни били з мінометів по Краснопільській громаді, три прильоти, а згодом ще 15. 

З 13:00 почалися артилерійський та мінометний обстріли Білопільської громади з території РФ − 15 прильотів. Після 17:00 по околиці села Ободи здійснено мінометний обстріл − 20 прильотів, якими пошкоджено пʼять житлових будинків (вікна та дахи). Продовжився мінометний обстріл громади після 18:00 – ще 10 прильотів.

До 18:00 був мінометний обстріл Есманської громади − 39 прильотів.

З 17:50 було здійснено артилерійський обстріл Новослобідської громади − пʼять прильотів. У селі Бояро-Лежачі частково пошкоджено один житловий будинок, цегляний сарай, курник та вбито понад 10 курей.

Нагадаємо, останніми днями російська окупаційна армія завдала і продовжує завдавати ракетних ударів по дамбі Печенізького водосховища у Харківській області.

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