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Від ракетного удару Росії по Покровську на Донеччині поранено жительку, - поліція

Окупанти обстріляли приватний сектор міста.

Від ракетного удару Росії по Покровську на Донеччині поранено жительку, - поліція
Фото: Поліція Донецької області

Російські окупанти вдарили нині ракетами по місту Покровськ, що на Донеччині.

Про це повідомили в поліції Донецької області.

Окупанти обстріляли приватний сектор із "смерчів".

"Одна з ракет влучила у приватний будинок, пошкодивши стіну та покрівлю. Господарка оселі отримала поранення. Поліцейські парамедики, які першими прибули до постраждалого району, надали жінці допомогу", - розповіли правоохоронці.

На місце події прибули слідчо-оперативна група й вибухотехніки. Тут зібрали докази воєнного злочину Росії.

Фото: Поліція Донецької області

Фото: Поліція Донецької області

Фото: Поліція Донецької області

Нагадаємо, сьогодні вдень російські військові обстріляли Слов’янськ Донецької області. Ворожі снаряди влучили у меблевий цех. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Тим часом рашисти завдали ударів по селу Грушівка Куп'янського району Харківщини. Загинули дві людини, дев'ятеро отримали поранення. Серед них - четверо дітей.

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