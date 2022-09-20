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На Сумщині обстріли росіян пошкодили амбулаторію та лінію електропередач

Деякі снаряди розірвалися на городах.

На Сумщині обстріли росіян пошкодили амбулаторію та лінію електропередач
Фото: Telegram/Дмитро Живицький

Російські загарбники обстріляли сьогодні село Юнаківка на Сумщині.

Про це повідомив у соцмережах керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

У результаті обстрілів було пошкоджено амбулаторію та будинки жителів.

"Прильоти" з боку Росії були прямо посеред вулиці. Усього було більше 10 вибухів. Деякі снаряди розірвалися на людських городах. Уламки вибухівки також пошкодили лінію електромережі, у двох будинках вибиті всі шибки", - розповів Живицький.

Він додав, що через російські обстріли загинула поблизу одного з домогосподарств коза. 

Електропостачання наразі відновили.

Фото: Telegram/Дмитро Живицький

Фото: Telegram/Дмитро Живицький

Фото: Telegram/Дмитро Живицький

Нагадаємо, сьогодні зранку в Шалигінській громаді Сумської області лунали кулеметні черги з боку Росії.

Напередодні окупанти обстріляли Зноб-Новгородську та Краснопільську громади. Внаслідок обстрілів поранення отримали дві людини.

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