Відомо про майже шість тисяч цивільних українців, що загинули від вторгнення РФ, та цифри можуть бути більшими, - ООН

Отримання інформації з місць, де тривають інтенсивні бойові дії, було відкладено, а багато звітів все ще очікують підтвердження.

Станом на 18 вересня відомо про 14 532 жертви серед цивільного населення України внаслідок вторгнення Росії. Це 5 916 загиблих і 8 616 поранених.

Таку цифру озвучили в Управлінні Верховного комісара ООН з прав людини, йдеться на сайті відомства.

За даними ООН, серед убитих росіянами - 2306 чоловіків, 1582 жінки, 156 дівчат і 188 хлопчиків, а також 35 дітей і 1649 дорослих, стать яких поки невідома.

Серед поранених - 1810 чоловіків, 1327 жінок, 187 дівчат і 259 хлопчиків, а також 217 дітей і 4816 дорослих, стать яких поки невідома.

"Більшість зареєстрованих втрат серед цивільного населення були спричинені використанням вибухової зброї з великою зоною дії, включаючи обстріли з важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню, ракет і авіаударів", - йдеться в повідомленні Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

В ООН вважають, що наведені цифри - значно вищі, адже отримання інформації з місць, де тривають інтенсивні бойові дії, було відкладено, а багато звітів все ще очікують підтвердження.

"Йдеться, наприклад, про Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська область), Лисичанськ, Попасна та Сєвєродонецьк (Луганська область), де є повідомлення про численні жертви серед мирного населення", - додали в ООН.

Нагадаємо, на Київщині знайшли тіла двох закатованих росіянами чоловіків, у одного з них – шеврони академії СБУ.

Учора росіяни обстріляли Торецьк, Краматорськ і Авдіївку на Донеччині. Внаслідок ворожих обстрілів загинули люди.