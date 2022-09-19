Уночі і зранку 19 вересня російські військові обстріляли Торецьк, Краматорськ і Авдіївку Донецької області. Окупанти застосували ракети, артилерію і авіацію.

Про це повідомили голова Донецької ОВА Павло Кириленко та ГУ ДСНС у Донецькій області.

Оновлено 12:20.У Торецьку в результаті проведення аварійно-рятувальних робіт з-під завалів зруйнованого ворожими обстрілами житлового двоповерхового будинку вилучено тіло жінки.

“Сьогодні вночі рятувальники 61 ДПРЧ 22 ДПРЗ прибули на виклик про руйнування житлового будинку внаслідок обстрілу міста Торецьк. По прибуттю на місце виклику встановлено, що сталось часткове руйнування 2-поверхового житлового будинку. В результаті проведення аварійно-рятувальних робіт з-під завалів вилучено тіло жінки 1957 року народження”, – повідомляє у Facebook ГУ ДСНС у Донецькій області.

Фото: ГУ ДСНС у Донецькій області

Фото: ГУ ДСНС у Донецькій області

Голова Донецької ОВА раніше написав у Telegram, що близько другої години ночі Торецьк зазнав авіаудару.

"Росіяни поцілили у приватний сектор, убили одну людину, пошкодили будинки. Крім того, напередодні вдень Торецьк зазнав артобстрілу – знову постраждала школа №1 – філія опорної школи №6. Також на території громади вночі росіяни зруйнували школу №18 у Нью-Йорку", – йдеться у повідомленні.

Фото: Павло Кириленко у Facebook

За інформацією Кириленка, ракетного удару російські загарбники завдали і по Краматорську – пошкодили будівлю економічного коледжу. За попередньою інформацією, використали ЗРК С-300. Люди не постраждали.

Фото: Павло Кириленко у Facebook

Під ранок масованого артобстрілу знову зазнала Авдіївка – постраждала центральна частина міста. Інформація про жертв не надходила, обсяги руйнувань встановлюються.

Керівник ОВА вкотре закликав усіх мешканців регіону евакуюватися: "Щодня росіяни б’ють по цивільних об’єктах, намагаючись завдати якнайбільшої шкоди. Залишатися в області означає наражати себе на невиправданий ризик. Евакуюйтесь вчасно!”.

Нагадаємо, учора окупанти вбили трьох мирних жителів Донецької області. Вісім людей отримали поранення.