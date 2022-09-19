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У Москві починається мобілізація на війну проти України, – Братчук

"Москва, готуйся – до твого улусу прийдуть чорні пакети з України".

У Москві починається мобілізація на війну проти України, – Братчук
Фото: ТАСС

У столиці Російської Федерації починається мобілізація на війну проти України. Москвичам почнуть видавати повістки.

Про це в Telegram повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Відсьогодні, як повідомляють деякі джерела саме на Московії, почнуть масово вручати повістки для москвичів. Тобто зеки Пригожина не врятують так звану російську армію. Не врятують її і тік-ток війська та інші бандити. Москва, готуйся – до твого улусу прийдуть чорні пакети з України. Зробіть висновки, ЗСУ дасть відповідь…" – заявив у відеозверненні Братчук.

 

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення РФ Збройні сили України ліквідували 54 650 окупантів. 

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