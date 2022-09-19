Росія обстріляла Південноукраїнську АЕС. Ракета впала за 300 м від реакторів

Російська армія сьогодні вночі обстріляла промислову зону Південноукраїнської атомної електростанції. Ракета впала за 300 м від реакторів.
"Приліт" спричинив потужний вибух, ударною хвилею пошкоджено будівлю АЕС, розбито понад 100 вікон. Про це йдеться в телеграмі "Енергоатома".
"Відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південноукраїнського енергокомплексу. Відключилися також три високовольтні лінії електропередачі", – йдеться у повідомленні.
Наразі всі три енергоблоки ПАЕС працюють у штатному режимі. Потерпілих серед персоналу станції, на щастя, немає.
"Акти ядерного тероризму рашистів загрожують усьому світові. Їх треба негайно зупинити, аби не допустити нової катастрофи!" – наголосили в "Енергоатомі".
Південноукраїнська АЕС розташована в Миколаївській області.
Нагадаємо, що Росія чинила ядерний тероризм і з ЧАЕС, коли розгорнула там свою військову базу.
РФ продовжує загрожувати ядерною катастрофою із Запорізькою АЕС – найбільшою атомною електростанцією Європи. Ворог стріляв по ній та довкола неї з різноманітного озброєння, навіть із танків. Крім того, окупанти розмістили важке озброєння просто на АЕС.