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Росія обстріляла Південноукраїнську АЕС. Ракета впала за 300 м від реакторів

Пошкоджено будівлю станції, розбито вікна. 

Росія обстріляла Південноукраїнську АЕС. Ракета впала за 300 м від реакторів
Обстріл АЕС
Фото: Енергоатом

Російська армія сьогодні вночі обстріляла промислову зону Південноукраїнської атомної електростанції. Ракета впала за 300 м від реакторів. 

"Приліт" спричинив потужний вибух, ударною хвилею пошкоджено будівлю АЕС, розбито понад 100 вікон. Про це йдеться в телеграмі "Енергоатома"

"Відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південноукраїнського енергокомплексу. Відключилися також три високовольтні лінії електропередачі", – йдеться у повідомленні.

Фото: Енергоатом

Наразі всі три енергоблоки ПАЕС працюють у штатному режимі. Потерпілих серед персоналу станції, на щастя, немає.

"Акти ядерного тероризму рашистів загрожують усьому світові. Їх треба негайно зупинити, аби не допустити нової катастрофи!" – наголосили в "Енергоатомі".

Вирва від влучання
Фото: Енергоатом
Вирва від влучання

Південноукраїнська АЕС розташована в Миколаївській області. 

Нагадаємо, що Росія чинила ядерний тероризм і з ЧАЕС, коли розгорнула там свою військову базу. 

РФ продовжує загрожувати ядерною катастрофою із Запорізькою АЕС – найбільшою атомною електростанцією Європи. Ворог стріляв по ній та довкола неї з різноманітного озброєння, навіть із танків. Крім того, окупанти розмістили важке озброєння просто на АЕС.

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