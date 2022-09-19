Учора окупанти вбили трьох мирних жителів Донеччини

Минулої доби російські військові вбили трьох мирних жителів Донецької області, вісім людей дістали поранення.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“За 18 вересня росіяни вбили трьох мирних жителів Донеччини: у Торецьку, Ягідному та Богородичному. Ще вісім людей отримали поранення”, – зазначив він.

З початку повномасштабного російського вторгнення внаслідок дій окупантів на Донеччині загинула 861 людина, 2 161 мешканець був поранений.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, вночі 18 вересня російські війська завдали ракетного удару по місту Краматорьк. Внаслідок атаки поранення дістала жінка.