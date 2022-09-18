Також окупанти вбили близько 100 свиней та коня.

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Протягом 18 вересня росіяни двічі відкривали вогонь по Сумській області, зафіксовано усього 52 прильоти.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

У Білопільській громаді після 16:30 росіяни обстріляли село Волфине зі ствольної артилерії, усього 6 прильотів.

З 17:45 до 18 години росіяни продовжили обстріл села з міномету – 46 прильотів, 120 мм.

Внаслідок обстрілів загинув місцевий мешканець, чоловік 1940 року народження.

Суттєво постраждала місцева ферма: через обстріли загинуло близько 100 свиней та один кінь.

Пошкоджено 2 зерносклади, водонапірну вежу, млин, приміщення свиноферми та господарські споруди. Також пошкоджені три колісних трактори, автомобіль ЗІЛ.

Фото: t.me/Zhyvytskyy

Фото: t.me/Zhyvytskyy

Нагадаємо, у прикордонному селі Стрілече Харківського району медики під обстрілами намагалися евакуювати пацієнтів психіатричної лікарні, четверо працівників загинули.