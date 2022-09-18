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Унаслідок обстрілів Сумщини загинув чоловік

Також окупанти вбили близько 100 свиней та коня.

Унаслідок обстрілів Сумщини загинув чоловік
Фото: Дмитро Живицький

Протягом 18 вересня росіяни двічі відкривали вогонь по Сумській області, зафіксовано усього 52 прильоти. 

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

У Білопільській громаді після 16:30 росіяни обстріляли село Волфине зі ствольної артилерії, усього 6 прильотів.

З 17:45 до 18 години росіяни продовжили обстріл села з міномету – 46 прильотів, 120 мм.

Внаслідок обстрілів загинув місцевий мешканець, чоловік 1940 року народження.

Суттєво постраждала місцева ферма: через обстріли загинуло близько 100 свиней та один кінь. 

Пошкоджено 2 зерносклади, водонапірну вежу, млин, приміщення свиноферми та господарські споруди. Також пошкоджені три колісних трактори, автомобіль ЗІЛ.

Фото: t.me/Zhyvytskyy

Фото: t.me/Zhyvytskyy

Нагадаємо, у прикордонному селі Стрілече Харківського району медики під обстрілами намагалися евакуювати пацієнтів психіатричної лікарні, четверо працівників загинули.

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