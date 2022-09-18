Протягом 18 вересня росіяни двічі відкривали вогонь по Сумській області, зафіксовано усього 52 прильоти.
Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
У Білопільській громаді після 16:30 росіяни обстріляли село Волфине зі ствольної артилерії, усього 6 прильотів.
З 17:45 до 18 години росіяни продовжили обстріл села з міномету – 46 прильотів, 120 мм.
Внаслідок обстрілів загинув місцевий мешканець, чоловік 1940 року народження.
Суттєво постраждала місцева ферма: через обстріли загинуло близько 100 свиней та один кінь.
Нагадаємо, у прикордонному селі Стрілече Харківського району медики під обстрілами намагалися евакуювати пацієнтів психіатричної лікарні, четверо працівників загинули.