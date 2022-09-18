Завдяки співпраці з волонтерами майже 82 тисячі українців евакуювали з Донеччини та інших напрямків

Завдяки співпраці з волонтерами під час обов’язкової евакуації вдалося вивезти з Донеччини та інших напрямків майже 82 тисячі українців.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"За кожним врятованим життям – спільна кропітка робота держави, міжнародних організацій та волонтерів. Саме волонтери – найперша ланка евакуації. В кожному конкретному регіоні чи населеному пункті вони готують списки людей, які готові евакуюватися, допомагають маломобільним громадянам, збирають та доставляють евакуйованих з найнебезпечніших місць до місця загального збору", - зазначили в міністерстві.

За інформацією відомства, понад два десятки волонтерських організацій допомагають евакуйовувати українців із небезпечних регіонів.

"До прикладу: Helping to Leave, ГО Проліска, Хелп Піпл, Восток SOS. Загалом понад 20 таких організацій беруть участь у проведенні евакуації з усіх напрямків, де є небезпека для мирного населення: з ТОТ Луганщини та Донецької області, з особливо небезпечних територій Херсонщини, Запоріжжя, Миколаївщини, Харківщини, Донеччини. Долучаються до процесу також міжнародні організації, які своєю чергою підтримують як українських переселенців, так і волонтерів, надаючи паливо для транспорту, продукти харчування та інше", - додали в МінТОТ.

У відомстві підкреслили, що "відкриті до всіх, хто дійсно хоче і може допомогти".

Нагадаємо, в Запорізькій області триває евакуація дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і маломобільних категорій населення.

Медичні вагони Укрзалізниці та організації "Лікарі без кордонів" перевезли за пів року 1800 людей, у першу чергу - з Донбасу.