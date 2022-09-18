Сили оборони завдали 20 ударів по позиціях росіян і відбили атаки біля майже десятка населених пунктів, - Генштаб

Упродовж цієї доби авіація Сил оборони завдала 20 ударів по позиціях росіян.

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних Сил України.

Було підтверджено ураження 15 районів зосередження живої сили рашистів і опорних пунктів, а також 4 позицій зенітних ракетних комплексів.

Також українські підрозділи протиповітряної оборони знищили один БпЛА окупантів. А ракетні війська і артилерія накрили вогнем понад 20 об’єктів ворога, зокрема, сім пунктів управління і дев'ять опорних пунктів та районів зосередження особового складу і військової техніки. Крім цього, в зону ураження потрапили об’єкти ППО та понтонні переправи загарбників.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Куп’янськ, Гоптівка, Миколаївка Друга, Весела Долина, Одрадівка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Правдине.

За даними Генштабу, росіяни за добу завдали три ракетні та 11 авіаційних ударів, а також здійснили понад 40 обстрілів з РСЗВ по об’єктах на території України.

Від ворожих обстрілів постраждала інфраструктура понад двох десятків населених пунктів, зокрема Краматорська, Сіверська, Серебрянки, Дворічної, Кам’янки, Спірного, Верхньокам’янського, Красногорівки, Новомихайлівки Нескучного, Полтавки, Успенівки, Миролюбівки, Біляївки та Високопілля.

Станом на 18.00 18 вересня ситуація на напрямках фронту така:

на Волинському та Поліському - без суттєвих змін;

та - без суттєвих змін; на Сіверському окупанти вели обстріли в районах населених пунктів Гута-Студенецька Чернігівської області та Рожковичі, Соснівка і Катеринівка Сумської областей;

окупанти вели обстріли в районах населених пунктів Гута-Студенецька Чернігівської області та Рожковичі, Соснівка і Катеринівка Сумської областей; на Слобожанському під ворожий вогонь потрапили райони населених пунктів Гоптівка, Стрілеча, Козача Лопань, Кудіївка, Висока Яруга, Вовчанськ, Гатище, Бударки, Куп’янськ та Миколаївка;

під ворожий вогонь потрапили райони населених пунктів Гоптівка, Стрілеча, Козача Лопань, Кудіївка, Висока Яруга, Вовчанськ, Гатище, Бударки, Куп’янськ та Миколаївка; на Краматорському рашисти обстріляли Криву Луку, Пискунівку, Райгородок, Білогорівку, Озерне, Григорівку;

рашисти обстріляли Криву Луку, Пискунівку, Райгородок, Білогорівку, Озерне, Григорівку; на Бахмутському під ворожий вогонь потрапили Миколаївка, Сіверськ, Роздолівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Нью-Йорк, Яковлівка, Зайцеве та Майорськ;

під ворожий вогонь потрапили Миколаївка, Сіверськ, Роздолівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Нью-Йорк, Яковлівка, Зайцеве та Майорськ; на Авдіївському росіяни завдали ударів по населених пунктах Костянтинівка, Авдіївка, Кам’янка, Опитне, Первомайське, Карлівка та Водяне;

росіяни завдали ударів по населених пунктах Костянтинівка, Авдіївка, Кам’янка, Опитне, Первомайське, Карлівка та Водяне; на Новопавлівському та Запорізькому ворожих обстрілів зазнали близько 25 населених пунктів. Зокрема, Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка, Микільське, Кам’янське, Залізничне та Новопавлівка;

та ворожих обстрілів зазнали близько 25 населених пунктів. Зокрема, Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка, Микільське, Кам’янське, Залізничне та Новопавлівка; на Південнобузькому окупанти вели обстріли по всій лінії зіткнення. Під вогонь потрапило понад 30 населених пунктів. Серед них - Українка, Мирне, Квітневе, Новоросійське, Кобзарці та Ольгине.

Нагадаємо, за даними ВМС ЗСУ, в Чорному та Азовському морях Росія тримає дев'ять носіїв крилатих ракет типу "Калібр".

У Міноборони Німеччини вважають, що наступ України вражає, але росіяни ще не відкинуті.