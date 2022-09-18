Справа "Укрнафти": НАБУ провело обшук у Коломойського, - ZN.ua

Представники слідства завітали до олігарха о 5-ій ранку за місцем його проживання на курорті Буковель.

Детективи Національного антикорупційного бюро України провели обшук в олігарха Ігоря Коломойського, повідомляє ZN.ua.

Детективи здійснили візит о 5-ій ранку за місцем проживання Коломойського - на курорті Буковель. Під час обшуків вилучили документи і гаджет, з якого скачали його вміст.

Як повідомили джерела видання в НАБУ, це чи не перший обшук, про який нікого не попереджали.

Заходи проводять у справі заволодіння майном і коштами "Укрнафти" на майже 13 млрд грн у цінах 2015 року.

Коломойський у цій справі наразі не обвинувачений, підозру йому не оголошували. Але олігарх є співвласником "Укрнафти".

Днями прокурори САП та детективи НАБУ повідомили про підозри щодо фінансових махінацій ексглаві правління компанії, колишній заступниці керівника управління з продажу нафти, газу та продуктів нафто і газопереробки, колишній керівниці відділу контролю за обліком та поставками нафти й нафтопродуктів, а також колишнім директорам п’яти комерційних підприємств (до речі, одного з них уже затримали).

Справу було відкрито статтею заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах. Підозри у ній були готові у 2019 році, та колишній очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький підписати їх не наважився.

За даними видання, на момент оборудки Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов та Ігор Палиця володіли 40% компанії, решта належала державі (в особі НАК "Нафтогаз"). У пресслужбі Ігоря Палиці заявили, що він у цей період не володів акціями компанії.

Нагадаємо, торік НАК "Нафтогаз України" заперечив інформацію про укладання мирової угоди з бізнесменом Ігорем Коломойським з приводу спірного газу.

Раніше голова правління "Нафтогазу" підтримав поділ "Укрнафти" з Коломойським.