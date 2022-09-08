До львівських волонтерів Літинського та Островського прийшли з обшуками

Сьогодні вранці поліція провела обшуки у помешканнях львівських волонтерів Святослава Літинського та Назарія Островського.

Про це повідомляють "Наші гроші".

Літинський та Островський є фігурантами у кримінальному провадженні щодо незаконного продажу гуманітарної допомоги – автомобілів. Ухвалу про проведення обшуків видала 16 серпня слідча суддя Голосіївського районного суду Києва Вікторія Хоменко у рамках кримінального провадження ще від 24 червня 2022 року.

Наразі ухвали у цьому досудовому розслідуванні взагалі не публікували в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Літинський зараз перебуває у Польщі, куди він поїхав за ще однієї автівкою для Збройних Сил України. Про обшук він дізнався від своєї дружини. Вранці у двері його квартири подзвонили і повідомили, що принесли повістку. Але коли дружина відчинила, то їй вручили ухвалу про обшук.

Приблизно в цей самий час обшуки відбулись і в помешканні Островського, який також займався пошуком та ввезенням автомобілів для ЗСУ.

"Мені зараз важко щось коментувати – у мене йдуть обшуки. Але це чиста фабрикація. Я дуже здивований. Наскільки я розумію, тут питання не так по мені, як по капелану, якому ми передали автомобіль. Ми, як то кажуть, «йдемо прицепом». Я фізично завозив це авто для капелана Ігоря Плохого, який служить зараз на миколаївському напрямку", – розповів волонтер.

Про те, що автомобіль передавали Плохому, підтвердив і Літинський.

Святослав Літинський разом з однодумцями ввезли і передали військовим понад 250 автомобілів. Про збірку коштів і всі витрати він звітував на своїй сторінці.

Нагадаємо, 30 серпня Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід для львівського художника Олеся Дзиндри та волонтера Юрія Музичука. Правоохоронні органи звинуватили їх у продажу автомобілів, які завозили з-за кордону з нульовим розмитненням як гуманітарну допомогу.

В Офісі генпрокурора заявили що встановлюють інших причетних осіб.