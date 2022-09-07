Для вимушених переселенців у Львові відремонтують медзаклад

На одному з комунальних об’єктів у Львові розпочали підготовчі ремонтні роботи. В подальшому тут будуть проживати внутрішньо переміщені особи.

Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

“Йдеться про один із колишніх оздоровчо-лікувальних закладів у Львові, що на вул. Замарстинівській. Цей заклад матиме унікальну особливість, бо окрім проживання, люди зможуть отримати тут медичний супровід і догляд, адже приміщення закріплене за Другим методоб’єднанням Львова”, - розповів перший заступник міського голови Андрій Москаленко.

Для проживання внутрішньо переміщених осіб наразі розглядають триповерховий будинок, у якому зможуть комфортно проживати приблизно 120 осіб. Вода, газ, світло проведені до приміщень, їх залишилось лише підключити, і також провести ремонти у самому будинку.

“У першу чергу, сюди селитимуть ті сім'ї, які потребують допомоги в інклюзії. Маємо три поверхи. На кожному будуть санвузли, кімнати для проживання, а також плануємо загальну кухню на кожен поверх”, - повідомив Андрій Миськів, в.о. гендиректора Другого територіального медичного об'єднання (ТМО) у Львові.

Наразі з території вже вивезли сміття, очистили територію від чагарників та обстежили приміщення. Інші роботи реалізовуватимуть за кошти міжнародних донорів.

Нагадаємо, закарпатці, які у вересні чи жовтні безоплатно прихистять вимушених переселенців на місяць та довше, отримають одноразову допомогу у розмірі 4 тис. гривень.