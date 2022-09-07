Бійці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ збили черговий ударний вертоліт Мі-24 російських окупантів.
Про це повідомили в командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Зазначається, що підрозділами протиповітряної оборони окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ збито 15 засобів повітряного нападу противника:
- 4 літаки;
- 4 вертольоти;
- 2 БПЛА;
- 5 крилатих ракет.
Нагадаємо, українські десантники сьогодні знищили два російські "Грачі" - Су-25. Також сьогодні близько 8:30 ранку зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил збили над Херсонщиною російський ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор".