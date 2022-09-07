Ворожій авіації не місце в українському небі.

Бійці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ збили черговий ударний вертоліт Мі-24 російських окупантів.

Про це повідомили в командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Зазначається, що підрозділами протиповітряної оборони окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ збито 15 засобів повітряного нападу противника:

4 літаки;

4 вертольоти;

2 БПЛА;

5 крилатих ракет.

Нагадаємо, українські десантники сьогодні знищили два російські "Грачі" - Су-25. Також сьогодні близько 8:30 ранку зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил збили над Херсонщиною російський ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор".