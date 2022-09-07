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Українські десантники збили ще два російські Су-25

Ліквідували ворожі повітряні цілі за допомогою ПЗРК "Ігла".

Українські десантники збили ще два російські Су-25
Фото ілюстративне
Фото: function.mil.ru

Українські десантники знищили сьогодні два російські "Грачі" - Су-25.

Про це повідомили в командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"В одному з районів виконання завдань, підрозділами протиповітряної оборони 25 окремої повітряно-десантної Січеславської бригади та 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ були успішно збиті два російських штурмовика Су-25 "Грач", - розповіли в командуванні.

Броньовані літаки рашистів вдалося збити з переносного зенітного ракетного комплексу "Ігла".

Відео знищення російських штурмовиків оприлюднили на Facebook-сторінці командування ДШВ.

Нагадаємо, Росія вже втратила на війні проти України орієнтовно 237 літаків і 208 гелікоптерів.

Сьогодні близько 8:30 ранку зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил збили над Херсонщиною російський ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор".

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