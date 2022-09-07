​Експерти Атлантичної ради закликають США "посилати в Україну всю зброю, що є", і створювати нові запаси

Завдяки HIMARS українські втрати зменшилися з 200 солдатів на день до 30, а ЗСУ - перейшли у контрнаступ.

На запрошення вашингтонської Атлантичної Ради військові експерти, політологи та журналісти провели дискусію щодо ситуації на фронті, а також поговорили, що потрібно зробити, аби контрнаступ України був успішний.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Так, колишній Командувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Філіп Брідлав вважає, що Захід "сам себе стримує, коли не допомагає Україні всім, чим може, через побоювання спровокувати президента Росії Володимира Путіна". Брідлав наголосив, що Україна готова провести успішний контрнаступ, якщо Захід готовий його підтримати.

Він також відзначив успіхи Збройних сил України на півдні. Те, що російське керівництво почало натякати на можливість переговорів, на його думку, означає, що росіяни почуваються невпевнено.

Кореспондентка з питань національної безпеки газети The Wall Street Journal Вівіан Салама, яка нещодавно повернулася з поїздки півднем України, де спілкувалася з українськими військовими. Вони розповіли їй, що американські артилерійські системи HIMARS стали для них порятунком. Салама підтвердила те, про що говорили перед тим українські офіційні особи: завдяки HIMARS українські втрати зменшилися з 200 солдатів на день до 30, а крім того, українська сторона зуміла перейти у наступ.

Старший науковий співробітник з питань національної безпеки в Раді з міжнародних відносин Макс Бут каже, що часові рамки українського контрнаступу не є настільки важливими, оскільки, на його думку, ключову битву за незалежність Україна вже виграла.

Він також вважає, що адміністрація президента Джо Байдена, права в тому, що не посилає в Україну військових, але, рішення не посилати всю зброю, яку Америка може надати Україні, на його думку, є хибним.

"Бо немає великого значення, чи це ракети стріляють на 50 кілометрів, чи на 150, навряд чи Кремль почне через це Третю світову війну", - зазначив Бут.

Генерал Брідлав не думає, що Україна зможе отримати найскладнішу західну зброю, таку як літаки F 16 найближчим часом. Але причина не в росіянах, а в тому, що для неї потрібні підготовлені військові.

"Щодо Америки, то їй потрібно буде створити більший запас зброї з огляду на те, що багато обладнання зараз посилається з американських сховищ", - говорить Брідлав. На його думку, настав час збільшити бюджет на виробництво нової зброї. Це мало б заспокоїти Пентагон, який "боїться залишитися з порожніми сховищами".

"Ми не збираємося нікого найближчим часом атакувати за допомогою HIMARS, тому треба посилати в Україну все, що є, і створювати нові запаси", – пояснив Бут.

Нагадаємо, у липні міністр оборони України Олексій Резніков говорив, що для контрнаступу Україні потрібно 100 HIMARS.