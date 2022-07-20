Для контрнаступу Україні потрібно 100 HIMARS, – Резніков

Захисникам також потрібні танки і авіація.

Для стримування російських нападів Україна потребує щонайменше 50 установок HIMARS і M270, а для контрнаступу – 100.

Про це міністр оборони Олексій Резніков повідомив під час організованої Atlantic Council дискусії.

Також Україна потребує протикорабельної зброї.

"Нам потрібна зброя. Існує лише один можливий шлях перемоги: Росія повинна повернути всі землі включно з Кримом. Зброя потрібна швидко... Потрібні ракетні системи, далекобійна зброя, авіація, танки, протикорабельні ракети", – наголосив міністр.

HIMARS – це американська реактивна артилерійська система. Залежно від снарядів, може вражати цілі на відстані до 300 кілометрів.

РСЗВ M270 – американська реактивна система залпового вогню на базі БМП.

На початку липня секретар РНБО Олексій Данілов розповідав, що Україна загалом отримала від союзників девʼять систем HIMARS і аналогічних. У Пентагоні 15 липня повідомляли, що загальна кількість наданих Україні РСЗВ HIMARS складає 12 одиниць, із них використовувались вісім. На цей тиждень у США анонсували новий пакет допомоги, що включатиме ці установки.

Дальність дій ракет, випущених з типових MLRS, становить 43 милі, або майже 70 км. Водночас дальність навіть цих систем майже вдвічі перевищує українську вогневу міць.